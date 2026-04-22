La Fundación J. Enrique Michel Velasco organizó una cena de gala para celebrar los Galardones Rosas de Oro, con los que se reconoce la trayectoria de nueve personalidades jaliscienses de diferentes ámbitos.

Galardonados Rosas de Oro. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Antonio Lancaster Jones, Donovan Carrillo y Fernanda Michel. GENTE BIEN JALISCO / Galardones Rosas de Oro

Los anfitriones recibieron a los invitados con gran emoción, quienes escucharon el mensaje de bienvenida por Enrique Michel Velasco, para luego escuchar a Paty Chávez, quien explicó el motivo de los premios. Enseguida se presentaron las categorías y la velada comenzó al entregar el primer galardón de la noche.

Pbro. Francisco Ramírez Yáñez y su equipo de trabajo de la Univa. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 24 de abril 2026

José Luis González Íñigo, Miguel Ángel Domínguez y Gabriela Michel. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Los homenajeados fueron José Trinidad Padilla con el Galardón a la Divulgación de la Cultura; Adalberto Ortega Solís, Galardón a la Trayectoria de Servicio Social; Alma Chávez Guth, Galardón a la Responsabilidad Colectiva; Francisco Ramírez Yáñez, Galardón a la Educación; Miguel Ángel Domínguez Morales, Galardón al Servicio a la Comunidad; Héctor Raúl Pérez Gómez, Galardón a la Salud y Bienestar; Donovan Daniel Carrillo, Galardón a la Juventud y Deporte; Luz del Carmen Godínez, Galardón a los Derechos Humanos; María Irma Iturbide Robles, Galardón Promoción y Preservación del Arte.

Enrique y Gloria Michel Velasco. GENTE BIEN JALISCO / Galardones Rosas de Oro

Galardón Rosa de Oro. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 24 de abril 2026

Para finalizar la entrega se presentó la Orquesta Solistas de América. Los asistentes disfrutaron de una deliciosa cena, para luego disfrutar de una grata convivencia.

Sergio Alejandro Matos. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Galardones Rosas de Oro reconoce la trayectoria de aquellos que de manera individual o con el respaldo de agrupaciones con el deber social, contribuyen como activistas y promotores sociales.

Evento: Galardones Rosas de Oro. Lugar: Expo Guadalajara. Fecha: 16 de abril de 2026.

JG