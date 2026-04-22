La firma Gabriela Sánchez celebró 25 años de historia con un emotivo encuentro en Guadalajara, donde el pasado y presente se entrelazaron en la colección conmemorativa “25 Aniversario”, luego de marcar un hito como la primera diseñadora jalisciense de joyería en presentarse en París Fashion Week. Este evento representó el momento cumbre de una trayectoria de más de dos décadas, marcada por el diseño, la identidad cultural y la proyección internacional de la joyería mexicana.

Artemisa Ramírez Sánchez, Gabriela Sánchez y Luis Enrique Bolívar. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

La celebración llega después de su reciente participación en Francia, donde la diseñadora presentó una colección cápsula en la Galerie Bourbon, uno de los escaparates más influyentes de la industria de la moda a nivel mundial.

Este 25 de marzo, la firma compartió su historia a través de 60 joyas maximalistas que reflejan la unión, espíritu y evolución de la marca, las cuales fueron portadas por algunas personalidades que han abierto camino en la industria de la moda jalisciense como: Sally Rangel, Lorenza Luquín, Oscar Lupercio, Jorge Lupercio y Sandro, quienes aportaron trayectoria a la pasarela.

Ana Lambarri, Laura Style y Zaira González. GENTE BIEN JALISCO / Desfile de Gabriela Sánchez en su 25 aniversario

La fundadora Gabriela Sánchez, enfatizó que la empresa celebra no solo una trayectoria consolidada, sino también la fuerza de un legado familiar que trasciende generaciones. Madre e hija, representantes de la tercera y cuarta generación, honran una historia construida con pasión, creatividad y compromiso. De igual forma, explicó que la colección está integrada por piezas de plata mexicana que han sido resguardadas a lo largo de 25 años, por lo que forman parte del archivo histórico de la firma, lo que las convierte en una valiosa reserva de la casa.

Romina Gómez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 24 de abril 2026

“Estamos sembrando muchas semillas, esto que se presentó, no creo que mundialmente se haya presentado: Joyería maximalista que narra la identidad de una nación, porque nosotros estamos hablando de México a través de las joyas”, puntualizó.

Tere Alcalá y Marcela Núñez. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Algunas de las joyas exhibidas pertenecen a algunas colecciones de años anteriores, como Agaves Plata, Calacas, Corazones, Rebozos. Incluso piezas con la técnica de vidrio estirado, entre otras.

Mónica Ochoa y Fabricio Aceves. GENTE BIEN JALISCO / Desfile de Gabriela Sánchez en su 25 aniversario

Por su parte, la Directora Creativa, Artemisa Ramírez, indicó que llegar a los 25 años de la firma, es una prueba de que los sueños se logran cuando se trabaja con el corazón.

“Celebrar los 25 años de esta marca no es solo mirar hacia atrás, sino honrar el camino que hemos construido juntas como madre e hija. Desde los 10 años, crecí viendo cómo un sueño tomaba forma con pasión, disciplina y amor, y hoy tengo el privilegio de seguirlo transformando desde mi propia visión” señaló.

Lorena Hecht y Perla Castañeda. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 24 de abril 2026

Ambas continuarán trabajando para posicionar a la firma en museos internacionales, así como en impulsar proyectos que acerquen la joyería a más personas y contribuyan a la generación de nuevos empleos.

Por su parte, el diseñador venezolano, Luis Enrique Bolívar, quien desarrolló el vestuario y diseño sonoro original del desfile, compartió: “Diseñar este vestuario y la música, ha sido una forma de reconectar con la esencia más íntima de mi proceso creativo. Presentarlo en pasarela, en un contexto como este y, más aún junto a Gabriela y Artemisa, resulta profundamente simbólico: Es memoria, evolución y también una apertura hacia lo que viene”.

Leticia Rivera y Oscar Naveja. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Gaby Sánchez y Cristina Morfín. GENTE BIEN JALISCO / Desfile de Gabriela Sánchez en su 25 aniversario

El evento reunió a 600 invitados entre personalidades de la moda, compradores de la marca, artesanos, gobierno, influencers y prensa especializada.

NUMERALIA

Gabriela Sánchez tiene presencia comercial en países como Estados Unidos, Japón, Canadá, Italia, España, Argentina, Guatemala, Colombia, Australia y Francia, exportando el 18% de su producción a mercados internacionales.

● La firma genera casi 100 empleos directos e indirectos.

● Durante 25 años, ha realizado 60 colecciones de las cuales las más vendidas son Agave Plata y Calacas GS.

● Participación en 185 exposiciones nacionales e internacionales.

● La marca tiene registro de 35 mil clientes durante su trayectoria.

● Algunos de los puntos de venta más representativos en México son: Museo Frida Kahlo, Mundo Cuervo, Museo de Arte Popular, Palacio de Bellas Artes, Xcaret y el hotel de lujo como Four Seasons.

Evento: Desfile de Gabriela Sánchez en su 25 aniversario. Fecha: Miércoles 25 de marzo. Lugar: The Lab.

JG