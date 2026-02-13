She said yes! Tapatías enamoradas y felices nos comparten su experiencia

Con la llegada del 14 de febrero, no hay mejor pretexto para reunir algunas de las historias de amor que dieron un paso más en los últimos meses. Ellas son algunas de las tapatías que dijeron “sí, acepto” y hoy viven la emoción de la cuenta regresiva rumbo al gran día, cuando jurarán amor eterno frente al altar.“La propuesta fue en Machu Picchu, un lugar profundamente simbólico para nosotros. Rodeados de naturaleza, historia y una energía muy especial, fue un momento íntimo y lleno de presencia. Más que una sorpresa, se sintió como una confirmación del camino que ya veníamos construyendo juntos: con amor, conciencia y gratitud. Un recuerdo que llevaremos siempre en el corazón”.“La pedida fue en Los Mochis, mi prometido es de ahí entonces nos fuimos a pasar Navidad y año nuevo para allá. El día 31 de Diciembre nos fuimos en yate hacia la bahía de Topo y mientras estábamos ahí organizaron toda la sorpresa entre los hermanos de mi novio y él. Yo no me la esperaba para nada, fue increíble todo. Brindamos, comimos deli y fue un día súper especial”.“Moríamos por ir juntos a NYC porque cuando empezamos a hablar yo vivía allá. Volví, empezamos a andar y después de 3 años organizamos el viaje … fuimos a mis bagels favoritos, paseamos por el MET y terminamos en Central Park con la mejor sorpresa de todas”.“Ella llegó a Hacienda Concepción para una grabación de trabajo, sin imaginar que ese lugar emblemático guardaba el momento más importante de su vida.Sin saberlo, todo estaba perfectamente orquestado: sus hermanos, sus mejores amigos y la wedding planner de Hacienda Concepción Eventos fueron cómplices silenciosos de lo que estaba por suceder. En un rincón la esperaba su novio con un discurso hermoso y un recorrido íntimo por su historia: fotos, recuerdos y capítulos que vivieron juntos.Al final del recorrido apareció Kalua, su perrita, cómplice de los momentos más difíciles, quien llegó a su vida cuando más lo necesitaba y se convirtió en el miembro #1 de la pequeña familia que están por formar.Con una bandana que decía “¿Te quieres casar conmigo?”, Kalua anunció lo que estaba por venir. Ella volteó… y Alexis ya estaba hincado, sosteniendo el anillo y diciendo las palabras que lo cambiaron todo: Estoy listo para dejar de ser tu novio. ¿Te quieres casar conmigo?”.“Después de un año y medio de novios, Adrián me pidió que me casara con él y fue el ‘sí’ más fácil de mi vida. No me esperaba para nada que me lo propusiera ese día, nada más me dijo que me arreglara para una date de domingo, y fue ahí cuando me hizo LA pregunta”. MR