Conquístal@ con un café: Guía de regalos Valentine´s 2026

Si conoces a tu pareja y sabes que una de sus pasiones es el café, entonces esta guía te será de gran utilidad para conquistarla de nuevo y darle los mejores obsequios en este San Valentín.

No te podrás resistir a estos nuevos diseños y productos / Foto: Cortesía

Porque más allá de un café, estás regalando momentos compartidos: mañanas que empiezan juntos, pausas que se alargan y rituales que se vuelven parte de la historia de dos.

Estética y funcional para tu bebida favorita / Foto: Cortesía

Nespresso transforma cada taza en un gesto de cariño, en una excusa para detenerse y disfrutar. Un regalo que se vive todos los días, que conecta y que celebra el amor en sus formas más simples y auténticas: tiempo, compañía y un gran café.

Todo el amor cabe en una taza de café y mejor si es compartida / Foto: Cortesía

LAS CAFETERAS

Vertuo Pop

Colorida, práctica y perfecta para compartir

En Vertuo Pop, los tonos rosa, beige y lila toman protagonismo esta temporada. Su crema suave y generosa, versatilidad de recetas la convierten en el regalo ideal para disfrutar grandes momentos, todos los días.



Elige tu favorita / Foto: Cortesía

Lattisima

Espumador de leche integrado y una crema suave y generosa en cada taza. Un regalo pensado para compartir, fácil con un solo botón y para celebrar el amor todos los días.



Con tecnología Centrifusión / Foto: Cortesía

LOS ACCESORIOS

Tazas de Café

Strawberry Celebration - Nespresso México / Foto: Cortesía

Strawberry Celebration - Nespresso México

Un detalle que se queda

Esta taza de porcelana convierte cada café en un momento para compartir: cálido, cercano y lleno de intención. El complemento para regalar amor en cada sorbo este Valentine’s.



Celebration Parchment - Nespresso México / Foto: Cortesía



Mia Dispenser

Con diseño en madera y vidrio, combina funcionalidad y estética para tener las cápsulas siempre a la vista y convertir cada rincón del café en un espacio especial.



El detalle ideal para completar cualquier coffee station / Foto: Cortesía

Syrup Dispenser

Este dispensador de jarabe combina vidrio estriado, pico de acero inoxidable y un diseño atemporal que eleva cualquier coffee station. Hecho con mínimo 40% de vidrio reciclado, es un detalle para regalar recetas, creatividad y momentos compartidos.



Un clásico moderno para enamorar / Fotos: Cortesía

Travel Mug

El café (como el amor) también es para llevar

Ideal para bebidas calientes o frías, a prueba de derrames y reutilizable, un regalo para compartir café más allá de casa, una y otra vez.



Podrás llevar tu delicioso café a cualquier lugar de manera práctica / Foto: Cortesía

CAFÉ

Un café americano amaderado y especiado, ideal para compartir conversaciones largas. Master Origins México combina Arábica y Robusta de

doble lavado, logrando una intensidad equilibrada con notas tostadas que se disfrutan igual solo o como base para recetas cálidas.

Un regalo con carácter para celebrar el amor y la amistad alrededor de una buena taza de Nespresso.



Intensidad y equilibrio con el Master Origins México / Foto: Cortesía

Sweet Vainilla Decaf



Ideal para disfrutar juntos al final del día. Suave, aromático y delicioso solo o en receta, incluso como cóctel nocturno, para celebrar el amor.



El primer descafeinado de vainilla de Nespresso / Foto: Cortesía

Double Espresso Chiaro Decaf

Con notas amaderadas, terrosas y a cereal tostado. Ideal para compartir una pausa intensa y celebrar el amor y la amistad con una taza que deja huella, de la mano de Nespresso.



Un Doble Espresso intenso pero equilibrado

Pistachio Vanilla

Un café con notas de pistache y vainilla, suave y cremoso, creado para disfrutarse en frío. Sus matices de almendra, caramelo y vainilla lo convierten en una propuesta versátil para recetas y momentos compartidos.



Dale un giro a tu bebida con este nuevo sabor / Foto: Cortesía

White Chocolate Strawberry

Con notas de chocolate blanco y fresa, suave y cremoso, con matices de caramelo, vainilla y almendra. Una propuesta para acompañar momentos especiales y disfrutar recetas con un toque dulce.



Nuevos sabores de edición limitada / Foto: Cortesía

