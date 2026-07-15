Sana el alma con los mejores retiros espirituales en Nayarit

Sanar el alma es un viaje íntimo, un proceso consciente de liberación, autoconocimiento y aceptación , no obstante, todo el bienestar se potencializa cuando tienes un acompañamiento seguro y uno de los mejores lugares para vivir este proceso es junto a un profesional en Nayarit.

Relajación, renovación y recuperación en grupo / Foto: Cortesía

Por ello aquí algunos de los mejores espacios de sanación de Nayarit, un paraíso con opción de retiros espirituales donde el alivio emocional se vive en un ambiente único donde la paz interior es el objetivo primordial:

Haramara Retreat

Cerca del hermoso pueblo pesquero y surfero de Sayulita existe un lugar mágico diseñado para proporcionar un entorno natural y propicio para que grupos, parejas e individuos amantes del yoga se relajen, renueven y recuperen el bienestar de manera exitosa sin complicaciones.

Se trata de Haramara Retreat, un complejo de lujo de 12 hectáreas de selva tropical y acceso a la playa, ubicado en la impresionante Riviera Nayarit. En este resort junto al mar se respira una armonía tropical diferente, ideal para que cada uno de sus hasta 50 huéspedes vivan experiencias superiores de yoga y bienestar.

Los mejores espacios para realizar tu práctica / Foto: Cortesía Silk

Sus magníficos pabellones con vistas panorámicas de 360 grados, techos altos de paja y suelos de madera noble hechos a mano , están ubicados estratégicamente para disfrutar de increíbles vistas panorámicas de las exuberantes montañas y de la suave brisa marina.

La experiencia se complementa con un spa al aire libre, una piscina maravillosa y un restaurante con un menú de cocina local excepcional y creativa que incluye platos gourmet frescos y deliciosos, en su mayoría orgánicos.

Haramara Retreat se ubica en Playa Escondida , a menos de dos horas en auto desde Tepic y a solo 50 minutos desde el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta.

Junto al mar se respira armonía tropical / Foto: Cortesía

Hotelito Los Sueños

Fundado en 2014 como un refugio para los amantes del yoga en el Pueblo Mágico de Sayulita, en pleno corazón de la costa del Pacífico mexicano , este resort ofrece clases diarias de yoga al público y retiros privados en sus dos hermosos shalas -espacios físicos, sagrados y dedicados donde se practica esta disciplina-.

Ambos espacios cuentan con instructores de clase mundial certificados y están completamente equipados con mats, bloques, correas y cojines de apoyo. Este resort ofrece distintos retiros espirituales, pero hay uno que destaca entre los demás: el retiro anual de yoga chamánico. La programación de este esperado evento incluye desayunos buffet diarios en la azotea, clases de yoga, satsangs, una ceremonia de temazcal y masajes en el establecimiento.

Este resort de ensueño está ubicado en calle Rosalio Tapia número 10, colonia Nanzales, en Sayulita. Para consultar más detalles sobre sus servicios se puede visitar la página https://hotelitolossuenos.com

Ambientes ideales encontrar la paz interior / Foto: Cortesía

Mar de Jade

Este centro de bienestar se ubica en la hermosa playa de Chacala, un tranquilo pueblo de pescadores rodeado de preciosa selva tropical. Por más de 35 años, Mar de Jade ha alojado retiros de yoga, meditación, y muchos otros tipos de talleres y conferencias, por eso es la opción ideal para quienes buscan una experiencia de transformación. Actualmente este sitio ofrece a lo largo del año más de 30 opciones de sanación espiritual, física y mental; así como una capacidad de alojamiento para grupos pequeños de 12 personas y hasta 90 participantes.

Algunos de los retiros disponibles son: “Retiro de Iluminación Silenciosa” , la mejor oportunidad para practicar la Meditación Chan tradicional del linaje del Maestro Sheng Yen (1928-2009), fundador de “Montaña Tambor del Dharma”, con el maestro Guo Yuan Fa Shi y los monjes del monasterio en Taiwán.

Los retiros son ideales para los amantes del yoga / Foto: Cortesía Silk

También está el “Retiro de bienestar y yoga Iyengar” para intérpretes de lengua de signos, centrado en el estrés físico y mental propio de la profesión de intérprete, pero abierto a quienes tienen experiencia en yoga y trabajan en profesiones de servicios similares. Uno más es “Sobrenatural Experience”, un retiro Inmersivo de transformación y reprogramación humana para reestablecer mente, cuerpo y energía.

La agenda completa de retiros disponibles puede consultarse directamente en el sitio oficial del hotel: https://mardejade.com/es/retiros-mdj/calendario-de-retiros/.

Podrá encontrar el bienestar de manera exitosa / Foto: Cortesía Silk

Mar de Jade se refugia en la pequeña Bahía de Chacala, a 90 kilómetros al sur de Tepic. Es la playa más cercana de Guadalajara, a sólo 3 horas manejando por la carretera 200 en dirección a Puerto Vallarta, Jalisco.

Estos lugares son solo un ejemplo de los mejores refugios del destino para sanar el alma , espacios donde no se busca borrar el dolor, sino transformar las cicatrices en el impulso necesario para vivir al máximo la vida.

AA