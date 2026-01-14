¿Cómo surgen los conceptos o ideas para realizar la conferencia Haz lo (im)posible?

“De mis más de 40 años investigando el origen del sufrimiento humano, y la manera en la que podemos reducirlo. También en la exploración de aquellos recursos que todos tenemos, y que cuando los sacamos a flote, mejoran todos los aspectos de nuestra vida. Por eso, algunas de esas ideas provienen de mi experiencia como cirujano a lo largo de más de 25 años de ejercicio profesional. Otras ideas proceden de mi trabajo, estudio e investigación en el campo de las neurociencias, la filosofía, la psicología, el coaching, las prácticas meditativas y el liderazgo”.

Dr. Mario Alonso Puig. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 16 de enero 2026

¿Por qué ha decidido traerla a Guadalajara?

“Guadalajara es una ciudad muy querida por mí, entre otras razones por que he sido invitado en varias ocasiones a la FIL para presentar mis libros”.

¿Qué expectativa tiene con este evento?

“Sólo una, que quien acuda a la conferencia, salga de ella distinto a como entró. Quiero que los participantes en Haz lo (im)posible, salgan queriéndose mucho más, y creyendo mucho más en su capacidad para hacer realidad sus sueños. Me gustaría mucho que esta conferencia marcara un antes y un después en sus vidas”.

Factores más importantes para que lo imposible se hiciera posible: “Motivación, entusiasmo, disciplina, fe, determinación, persistencia y paciencia”.

Dr. Mario Alonso Puig. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 16 de enero 2026

¿Qué tipo de herramientas fortalecen esta conferencia?

“Dado que en esta conferencia es importante no solamente apelar a la razón, sino también llegar al inconsciente, utilizo explicaciones científicas, así como metáforas, historias, y una serie de meditaciones creadas específicamente para Haz lo (im)posible”.

Dr. Mario Alonso Puig. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 16 de enero 2026

¿Por qué ha decidido combinar la medicina con las conferencias?

“Porque las palabras también pueden sanar. Ya el padre de la medicina occidental, el gran médico griego Hipócrates, sabía del enorme potencial sanador que hay dentro de cada uno de nosotros. A través de mis conferencias busco activar esa capacidad sanadora. Por eso, lo que llevo a cabo con ellas es parte de un abordaje terapéutico más holístico”.

¿A qué otros lugares llevará su conferencia?

“Además de una nueva gira por España, Latinoamérica y Estados Unidos, la voy a llevar a Canadá”.

Conferencia Haz lo (im)posible del Dr. Mario Alonso Puig. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 16 de enero 2026

¿Cuál ha sido su mayor reto en la medicina?

“Sin duda, el dejar de practicar la cirugía después de más de un cuarto de siglo de ejercicio profesional, para dedicarme por completo a lo que hago actualmente”.

La clave del éxito: No es otra que el descubrir el verdadero poder sanador, transformador y manifestador del verdadero Amor. Por eso Teilhard de Chardin dijo que el día que el ser humano descubra el poder transformador del Amor, habrá descubierto por segunda vez el fuego.

Dr. Mario Alonso Puig. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 16 de enero 2026

+ de Mario Alonso Puig

Edad: 70 años

Profesión: Médico, coach, escritor, conferenciante y profesor.

Sueño: Ayudar al mayor número de personas a sobrellevar los momentos difíciles, y a desplegar su verdadero potencial.

Pasión: El conocimiento del ser humano en sus distintas dimensiones.

Libro en su buró: El hombre en busca de sentido de Victor Frankl.

Bebida: Agua con gas, hielo y limón.

Perfume: GIO de Armani.

Blanco y negro: Blanco.

Fin de semana perfecto: De viaje con mi mujer y mis hijos.

Ciudad: Madrid.

Película: Gladiator.

Serie: La vida de Santiago Ramón y Cajal.

Platillo: Huevos fritos con jamón ibérico.

Frase: “Todo ser humano puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro”. Santiago Ramón y Cajal

CP