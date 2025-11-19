Rauw Alejandro: "Cosa Nuestra" despierta el espíritu boricua en Guadalajara

Desde su última presentación con el álbum Saturno en Guadalajara, Rauw Alejandro dejó a sus fans con la esperanza de volver y así lo hizo con Cosa Nuestra World Tour la noche del 15 y 16 de noviembre en la Arena VFG, donde los fans se encargaron de revivir los años 20 con elegantes vestidos, abrigos, lentejuelas, guantes de seda, corsés y chicos elegantes con sombreros negros, sacos, pantalones formales, tirantes y mucho estilo para disfrutar de una noche con sabor al estilo afrocaribeño.

Su aparición fue cinematográfica a bordo de un automóvil clasico para sorpender a sus fans con Punto 40 como la primera canción

Cuando los boletos salieron a la venta en abril para la primera fecha del 15 de noviembre, se terminaron en unas pocas horas pero para sorpresa, surgió una más, el 16 de noviembre. Los fans no perdieron esta oportunidad y mientras transcurrían estos meses, iban preparando outfits increíbles que lucieron el día del concierto, también repasando el playlist de Cosa Nuestra, que es el quinto álbum de estudio de este cantante puertorriqueño Rauw Alejandro. Se lanzó el 15 de noviembre de 2024 a través de Sony Music Latin y Duars Entertainment.

El baile, ritmo y talento se vivió a cada minuto en Cosa Nuestra

La distancia y la remodelación en los alrededores no fueron un obstáculo para llenar la Arena VFG y que incluso reubicaran a algunos de los asistentes a mejores lugares para disfrutar este esperado concierto. Como si fuera una obra de teatro, se marcó la primera, segunda y tercera llamada; del que sólo se veía un elegante telón satinado en color dorado e iluminado con las letras que ya prometían una noche mágica con Cosa Nuestra. Las pantallas y orquesta a los costados, estaban ya listos para el gran comienzo que fue espectacular, al estilo cinematográfico con Rauw Alejandro en pantalla conduciendo un clásico convertible, para más tarde aparecer al centro del escenario con sus bailarines, efectos de fuego e iluminación cantando Punto 40 luciendo una gabardina y sombrero negro, para de inmediato escucharse gritos y aplausos. Uno de los grandes aciertos fue la estructura del concierto en cuatro actos, contando una historia de amor en sus etapas, todo a través de las canciones de Rauw y sus diferentes álbumes.

Además de cantar y bailar, el vestuario fue otro de los elementos que distinguieron el cuidado y profesionalismo de este show

Entre las canciones continuó con, De Carolina y Panties y Brasieres, siguiendo con una larga lista como Déjame entrar, Santa, Mil Mujeres, El Cuc0.0, Tatoo, Fantasías, El efecto, Desesperados, Revolú, Naúfragos, Commited, La Old Skul, No me sueltes y entre éxitos como Todo de ti, Touching the Sky, Carita Linda, Besito en la Frente y más, imprimiendo en todas su derroche de estilo, vestuarios, su baile sexy y talento, mostrándose feliz y agradecido de venir a México, contento de verlas elegantes, bonitas y él presente y guapo en cada minuto para dar toda la energía en esta inolvidable noche.

Las asistentes lucieron elementos como lentejuelas, guantes, perlas y outfits elaborados al estilo de los años 20

Como lo dijo el presentador al inicio, Cosa Nuestra es un show al que se le ha dedicado tiempo, amor y pasión, inspirado en los años 20 y en los sonidos afrocaribeños con “la bomba” la primera música autóctona de Puerto Rico, un diálogo entre el tambor, el cuerpo y la voz colectiva que ha unido a pueblos y generaciones. Hubo momentos de alegría con Party, nostalgia con Tú con él, baile Qué pasaría, pero más y más temas no faltaron como Amar de nuevo, Falsedad, Lockera, 2:12 AM y Desenfocao.

Los hombres no se quedaron atrás al lucir vestuarios que Rauw Alejandro usa en el escenario

Una de las fans obsequió un clásico sombrero de charro y Rauw lo portó orgulloso en su última canción Mirando al cielo, un cierre increíble iluminado con los celulares del público y la promesa de volver a México, agradeciendo a todos los que lo han apoyado desde el día uno de su carrera. El resultado, fans felices, más enamoradas y esperando volver a verlo nuevamente.

La iluminación, la orquesta, los vestuarios y las canciones, le dieron vida a Cosa Nuestra

