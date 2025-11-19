Be Grand celebra su consolidación en Guadalajara

Be Grand® celebró su consolidación en Guadalajara con un concierto sinfónico en su showroom, protagonizado por el compositor mexicano Juan Pablo Contreras, acompañado por la Orquesta Latinoamericana. La velada reunió a personalidades clave de la sociedad tapatía.

Juan Pablo Contreras. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 21 de noviembre 2025

Durante la recepción, los invitados pudieron conocer más sobre los desarrollos insignia de la marca —Be Grand Park y Be Grand Country—, dos proyectos que están redefiniendo el estilo de vida de lujo en la zona Country gracias a sus amenidades Premium, vistas excepcionales y una propuesta arquitectónica pensada para elevar la calidad de vida.

Showroom Be Grand Américas. GENTE BIEN JALISCO / A. Martínez

Gina Pérez Poire, Sofi Gomes y Sergio Guerrero. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 21 de noviembre 2025

El evento incluyó un show de drones y una experiencia musical exclusiva, seguido de un meet & greet con Juan Pablo Contreras. Para cerrar la noche, se ofreció una selección de wine & food maridado con espumoso.

Francisco Domene y Lourdes Álvarez. GENTE BIEN JALISCO / Concierto de Juan Pablo Contreras en Be Grand Américas

Con este evento, Be Grand® refuerza su llegada a Guadalajara y su compromiso por crear espacios que combinan diseño, lifestyle y un potencial de inversión sólido, invitando a los asistentes a descubrir por qué la marca se ha convertido en referente del real estate de lujo en México y España.

Juan Pablo Contreras y René Garza. GENTE BIEN JALISCO / A. Martínez

Evento: Concierto de Juan Pablo Contreras. Lugar: Showroom Be Grand Américas. Fecha: 12 de noviembre de 2025. Invitados: 220. Patrocinadores: Be Grand y Grupo Corman.

Eduardo Cordero. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 21 de noviembre 2025

