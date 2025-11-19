Miércoles, 19 de Noviembre 2025

Be Grand celebra su consolidación en Guadalajara

Be Grand® refuerza su llegada a Guadalajara y su compromiso por crear espacios que combinan diseño, lifestyle y un potencial de inversión sólido

Por: Xochitl Martínez

Rafael San Juan, Paty Sánchez, Paty Michel y Ana Pao Sánchez. GENTE BIEN JALISCO /

Be Grand® celebró su consolidación en Guadalajara con un concierto sinfónico en su showroom, protagonizado por el compositor mexicano Juan Pablo Contreras, acompañado por la Orquesta Latinoamericana. La velada reunió a personalidades clave de la sociedad tapatía.

Juan Pablo Contreras. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 21 de noviembre 2025

Durante la recepción, los invitados pudieron conocer más sobre los desarrollos insignia de la marca —Be Grand Park y Be Grand Country—, dos proyectos que están redefiniendo el estilo de vida de lujo en la zona Country gracias a sus amenidades Premium, vistas excepcionales y una propuesta arquitectónica pensada para elevar la calidad de vida.

Showroom Be Grand Américas. GENTE BIEN JALISCO / A. Martínez
Gina Pérez Poire, Sofi Gomes y Sergio Guerrero. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 21 de noviembre 2025

El evento incluyó un show de drones y una experiencia musical exclusiva, seguido de un meet & greet con Juan Pablo Contreras. Para cerrar la noche, se ofreció una selección de wine & food maridado con espumoso.

Francisco Domene y Lourdes Álvarez. GENTE BIEN JALISCO / Concierto de Juan Pablo Contreras en Be Grand Américas

Con este evento, Be Grand® refuerza su llegada a Guadalajara y su compromiso por crear espacios que combinan diseño, lifestyle y un potencial de inversión sólido, invitando a los asistentes a descubrir por qué la marca se ha convertido en referente del real estate de lujo en México y España.

Juan Pablo Contreras y René Garza. GENTE BIEN JALISCO / A. Martínez

Evento: Concierto de Juan Pablo Contreras.

Lugar: Showroom Be Grand Américas.

Fecha: 12 de noviembre de 2025.

Invitados: 220.

Patrocinadores: Be Grand y Grupo Corman.
Eduardo Cordero. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 21 de noviembre 2025

