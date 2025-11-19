Midtown Jalisco se iluminó con una velada excepcional el pasado 13 de noviembre, reuniendo a sus clientes más importantes para celebrar, una vez más, su posición como el destino del lujo en Guadalajara. La cita, cuidadosamente diseñada para enaltecer la exclusividad y el estilo de vida que distingue a este espacio, transformó cada rincón en una experiencia sensorial única.

Silke Hartleben. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 21 de noviembre 2025

Celebración anual de Midtown Jalisco. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 21 de noviembre 2025

Las grandes casas del lujo internacional -Rolex, Tiffany & Co., Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Dolce & Gabbana, Ferragamo y Montblanc- aportaron su esencia para crear un ambiente sofisticado. Sus flagship stores, únicas en la ciudad, dieron vida a un recorrido donde la estética, la creatividad y el glamour se entrelazaron con naturalidad.

Miguel González y Said Gresati. GENTE BIEN JALISCO / S. Gómez

Paula Sierra. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 21 de noviembre 2025

La música envolvente, la selección curada de bocadillos y las copas interminables de champagne acompañaron momentos memorables. Con este encuentro, Midtown reafirmó su papel como referente del lujo en México. Su oferta premium continúa creciendo con firmas como Golden Goose, Macame y las próximas aperturas de Emporio Armani, Diesel, Jaeger-LeCoultre, Salón Cartier y EMWA, consolidándose día con día como un punto de encuentro imprescindible para quienes buscan moda, exclusividad y estilo de vida en Guadalajara.

Romina Gómez y Myriam Gómez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 21 de noviembre 2025

Brenda Cavazos y Carlos Partida. GENTE BIEN JALISCO / Celebración anual de Midtown Jalisco

Evento: Celebración anual de Midtown Jalisco. Fecha: 13 de noviembre 2025. Lugar: Midtown Jalisco.

Alexandra Rumbos. GENTE BIEN JALISCO / S. Gómez

Laura Koen e Isabel Chávez. GENTE BIEN JALISCO / S. Gómez

CP