Fertilidad Integral Guadalajara transforma la creación de familias

La clínica Fertilidad Integral Guadalajara organizó una exclusiva conferencia titulada Transformando la forma de crear familias, impartida por médicos de la ciudad en el hotel JW Marriott Guadalajara.

Las anfitrionas Sandra Salinas, Annika Schöhl y María Paula Otero, recibieron a alrededor de 20 personas invitadas, quienes tuvieron un acercamiento a la clínica. La charla, liderada por Jorge Morales, CEO de Fertilidad Integral, junto con la dirección médica, de laboratorio y estrategia, estuvo dirigida a biólogos de la reproducción, ginecólogos, residentes y médicos de otras especialidades como anestesiólogos.

Carlos Parra y Gerardo Tostado. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Durante la conferencia también se realizó la presentación del nuevo modelo de colaboración de Fertilidad Integral con la comunidad médica de Guadalajara, un modelo que se expande a las sedes de Ciudad de México y Metepec. El objetivo es un plan de crecimiento hacia 2028 que contempla una expansión significativa con 14 clínicas y un hospital, ofreciendo una atención integral que abarca desde la revisión ginecológica, la atención a pacientes con síndrome de ovario poliquístico y el bienestar femenino hasta los tratamientos más avanzados de fertilidad.

Emmanuel Sánchez, Ruth Hernández, Carlos Parra, Armando Roque, Jorge Michel, Jorge Morales, Sharey Vázquez, Annika Schohl, Marcella Cullere y María Paula Otero. GENTE BIEN JALISCO / Conferencia “Transformando la forma de crear familias”

Asimismo, se dio a conocer su tecnología de laboratorio y el FICare+, un nuevo ecosistema digital de experiencia del paciente, que combina tecnología, acompañamiento humano y educación para ofrecer una atención más transparente, personalizada y conectada. En el marco de esta charla, los asistentes también disfrutaron de snacks de los patrocinadores como Free Life y Tasty Snacks.

Nalleli Becerra. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Evento: Conferencia “Transformando la forma de crear familias”. Lugar: JW Marriott Guadalajara. Fecha: 12 de noviembre de 2025. Invitados: 20.

María Paula Otero. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 21 de noviembre 2025

Fertilidad Integral Guadalajara

Av. Pablo Neruda 2828 Piso 5, Col. Providencia.

Tel. 55 90 20 49 03.

Página Web: www.fertilidad.com

Instagram: @clinicafi

