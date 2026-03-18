Miércoles, 18 de Marzo 2026

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Primera función de "No te olvidaré" en Guadalajara

No te olvidaré se estrenó en las salas de cine el 12 de marzo

Por: Xochitl Martínez

Lulú Hernández, Gaby González Guerra y Regina Hernández. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 20 de marzo 2026

Lulú Hernández, Gaby González Guerra y Regina Hernández. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 20 de marzo 2026

Gente Bien y Universal Pictures organizaron una première exclusiva de la película No te olvidaré, ya que fue la primera proyección del filme en Guadalajara, a la que asistieron personalidades de la socialité tapatía.

Mariana Farías. GENTE BIEN JALISCO / Función exclusiva de la película “No te olvidaré”

Basada en la novela homónima de Colleen Hoover, bajo la dirección de Vanessa Caswill, la trama se centra en Kenna, quien después de una cita perfecta con Scotty, comete un error que la lleva a prisión. Años después intentará rehacer su vida y conocer a la hija que no ha conocido.

Lilyann Ávalos y Liliam Guirado. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

 

El guión cinematográfico es de Colleen Hoover y Lauren Levine. No te olvidaré se estrenó en las salas de cine el 12 de marzo.

Evento: Función exclusiva de la película “No te olvidaré”.

Lugar: Cinépolis VIP Andares.

Fecha: 10 de marzo de 2026.

Invitados: 62.
Pía González y Ale Alarcón. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 20 de marzo 2026
Ricardo Ogarrio y Mariana Rugeiro. GENTE BIEN JALISCO / Función exclusiva de la película “No te olvidaré”

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