Miércoles, 18 de Marzo 2026

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Gente Bien | ArtFest

Edición 37 de ArtFest, celebración al arte en comunidad

Con esta edición, ArtFest reafirma su lugar como una de las tradiciones más representativas del colegio, abriendo sus puertas a la comunidad tapatía

Por: Xochitl Martínez

Coqui Guillén, María Rosa Palacio, Gaby Castañeda, Vero Arzate y Fabiola Lira. GENTE BIEN JALISO / Revista del 20 de marzo 2026

Coqui Guillén, María Rosa Palacio, Gaby Castañeda, Vero Arzate y Fabiola Lira. GENTE BIEN JALISO / Revista del 20 de marzo 2026

GENTE BIEN JALISO / ArtFest 37th Edition

GENTE BIEN JALISO / ArtFest 37th Edition

Gibran Julián. GENTE BIEN JALISO / M. Rached

Gibran Julián. GENTE BIEN JALISO / M. Rached

Víctor Haro. GENTE BIEN JALISO / Revista del 20 de marzo 2026

Víctor Haro. GENTE BIEN JALISO / Revista del 20 de marzo 2026

Arcelia Barbero. GENTE BIEN JALISO / ArtFest 37th Edition

Arcelia Barbero. GENTE BIEN JALISO / ArtFest 37th Edition

Miguel Ángel Martín del Campo y Luis Eduardo López. GENTE BIEN JALISO / M. Rached

Miguel Ángel Martín del Campo y Luis Eduardo López. GENTE BIEN JALISO / M. Rached

Ana Victoria Abarca y Hanna Villanueva. GENTE BIEN JALISO / Revista del 20 de marzo 2026

Ana Victoria Abarca y Hanna Villanueva. GENTE BIEN JALISO / Revista del 20 de marzo 2026

Lucía Torres, Gilberto Rivera, Dante Rivera y Alejandro Camacho. GENTE BIEN JALISO / ArtFest 37th Edition

Lucía Torres, Gilberto Rivera, Dante Rivera y Alejandro Camacho. GENTE BIEN JALISO / ArtFest 37th Edition

Juliana Merlo, Ana María Merlo, Lía Merlo y Rodrigo Merlo. GENTE BIEN JALISO / M. Rached

Juliana Merlo, Ana María Merlo, Lía Merlo y Rodrigo Merlo. GENTE BIEN JALISO / M. Rached

GENTE BIEN JALISO / Revista del 20 de marzo 2026

GENTE BIEN JALISO / Revista del 20 de marzo 2026

The American School Foundation of Guadalajara celebró la edición 37 del ArtFest, consolidado como un espacio que reúne a la comunidad en torno al arte, la creatividad y la expresión.

El festival ofreció una amplia programación con la participación de más de 35 artistas invitados, música en vivo, espectáculos, talleres infantiles, gastronomía y una exposición de obras creadas por alumnos de todos los niveles, desde early childhood hasta high school.

Como parte de las actividades destacadas, se contó con la participación del artista invitado Víctor Haro, quien colaboró con estudiantes en un proyecto previo al evento y realizó una intervención en vivo durante la jornada.

Uno de los momentos más esperados fue la subasta de arte, que incluyó 19 piezas originales elaboradas por alumnos de preparatoria de los programas Honors y AP Art, con la participación del martillero Luis Eduardo López Muñoz.

El programa artístico incluyó presentaciones como El divo sinfónico en colaboración con Palcco, El circo elektrico y otros espectáculos.

Con esta edición, ArtFest reafirma su lugar como una de las tradiciones más representativas del colegio, abriendo sus puertas a la comunidad tapatía y fomentando el encuentro entre estudiantes, artistas, familias y visitantes.

Evento: ArtFest 37th Edition.

Lugar: American School Foundation of Guadalajara.

Fecha: 7 de marzo de 2026.

Invitados: Más de 1,200.

JG

Temas

  • ArtFest
  • The American School Foundation of Guadalajara
  • Coqui Guillén
  • María Rosa Palacio
  • Gaby Castañeda
  • Vero Arzate
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