The American School Foundation of Guadalajara celebró la edición 37 del ArtFest, consolidado como un espacio que reúne a la comunidad en torno al arte, la creatividad y la expresión.

El festival ofreció una amplia programación con la participación de más de 35 artistas invitados, música en vivo, espectáculos, talleres infantiles, gastronomía y una exposición de obras creadas por alumnos de todos los niveles, desde early childhood hasta high school.

Como parte de las actividades destacadas, se contó con la participación del artista invitado Víctor Haro, quien colaboró con estudiantes en un proyecto previo al evento y realizó una intervención en vivo durante la jornada.

Uno de los momentos más esperados fue la subasta de arte, que incluyó 19 piezas originales elaboradas por alumnos de preparatoria de los programas Honors y AP Art, con la participación del martillero Luis Eduardo López Muñoz.

El programa artístico incluyó presentaciones como El divo sinfónico en colaboración con Palcco, El circo elektrico y otros espectáculos.

Con esta edición, ArtFest reafirma su lugar como una de las tradiciones más representativas del colegio, abriendo sus puertas a la comunidad tapatía y fomentando el encuentro entre estudiantes, artistas, familias y visitantes.

Evento: ArtFest 37th Edition. Lugar: American School Foundation of Guadalajara. Fecha: 7 de marzo de 2026. Invitados: Más de 1,200.

JG