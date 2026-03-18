El pasado 14 de marzo de 2026, la pequeña Renata Belmonte Cárdenas recibió el sacramento del bautismo en el templo de San Juan Macías, en una emotiva ceremonia acompañada por sus padres, Manuel Belmonte y Estrella Cárdenas, así como por sus padrinos David Alfaro, Angie Cárdenas, Samuel Navarro y Evangelí Cárdenas, quienes asumieron el compromiso de guiarla en su formación espiritual.

Al término de la celebración religiosa, cerca de 60 invitados se dieron cita en Terraza 8, en Zapopan, para compartir una agradable recepción en honor de la pequeña.

Durante la convivencia, los asistentes disfrutaron de un menú de inspiración mexicana a cargo de La Tequila Cocina de México, que incluyó chalupas poblanas y sopecitos de tuétano como entrada, seguidos de sopa de tortilla y fideos secos. Como plato fuerte se ofrecieron atún a la talla y chamorro adobado, mientras que el toque dulce llegó con crepas La Tequila y flan napolitano, acompañados de café.

Los más pequeños vivieron momentos de gran diversión con las actividades organizadas por All Party GDL, la ambientación musical de Sax Raúl García y el ritmo de DJ Musique, creando un ambiente festivo durante toda la tarde.

Como recuerdo de esta significativa ocasión, los invitados recibieron delicadas virgencitas de cerámica como bolo. La decoración, con detalles elegantes y armoniosos, estuvo a cargo de Luis Espinoza.

Evento: Bautizo de Renata Belmonte Cárdenas. Fecha: Sábado 14 de marzo. Lugar: Parroquia de San Juan Macías.

JG