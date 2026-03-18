Las Rosas Square abre las puertas de su showroom

Las Rosas Square organizó una linda inauguración de su showroom, ubicado en Rinconada del Bosque, abriendo oficialmente sus puertas a los tapatíos para que conozcan este nuevo desarrollo inmobiliario.

Inauguración del Showroom Las Rosas Square. GENTE BIEN JALISCO / @lasrosassquaregdl

El equipo de Tierra y Armonía recibió con una sonrisa a 120 invitados, entre ellos se contó con la presencia de Juan José Errejón, Mauricio Martínez y Pablo Errejón. Los asistentes disfrutaron de un emotivo corte de listón, además de escuchar las palabras de los anfitriones e invitados especiales.

Inauguración del Showroom Las Rosas Square. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 20 de marzo 2026

Para celebrar los invitados gozaron de una grata convivencia en un coctel, en el que se sirvieron canapés y para acompañar hubo vino tinto, tequila, ron y café.

Corte de Listón por Alfredo Romero, Santiago Pérez, Eduardo Mendieta, Pedro Vega y Víctor Briones. GENTE BIEN JALISCO / Inauguración del Showroom Las Rosas Square

Las Rosas Square es un desarrollo de vivienda vertical ubicado en una zona estratégica, que cuenta con alta conectividad y cercanía a centros de servicios, negocios y entretenimiento. El proyecto realizado por Tierra y Armonía combina arquitectura moderna, funcionalidad y diseño para ofrecer un estilo de vida urbano cómodo y actual. Ofrece amenidades y espacios pensados para el bienestar y la convivencia de sus residentes, además de ser una oportunidad de inversión. Las Rosas Square contempla la construcción de seis torres residenciales, un paseo comercial que integra los servicios esenciales para sus residentes, diseñado para poner su vida al centro. Asimismo impulsará la apertura de una nueva vialidad.

Inauguración del showroom de Las Rosas Square. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Evento: Inauguración del showroom de Las Rosas Square. Lugar: Av. Faro 2297. Fecha: 12 de marzo de 2026. Invitados: 120. Patrocinadores: Alquimia Transforma, Guía, TyA, Venturexperience.

Inauguración del showroom de Las Rosas Square. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 20 de marzo 2026

Showroom Las Rosas Square

Av. Faro 2297, Col. Rinconada del Bosque.

Tel. 33 18 15 40 71.

Web: lasrosassquare.com.mx

Instagram: @lasrosassquaregdl

LinkedIn: las-rosas-square

CP