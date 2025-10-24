Viernes, 24 de Octubre 2025

Placencia Muebles celebra su 90 aniversario

Durante el festejo se escucharon las palabras de Leonardo Placencia Enríquez, Presidente de Grupo Placencia, quien agradeció su asistencia a los presentes y resaltó que la familia Placencia es unida y forjada con la herencia de su padre Andrés Placencia Barajas

Por: Xochitl Martínez

Andrés Gómez Placencia. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 24 de octubre 2025

Fernando García, Luis Carlos Holguín, Andrés Holguín, Ramón Holguín Jr. y Ramón Holguín. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Carlos Brambila. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 24 de octubre 2025

Luis Aguilar. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Liliana Orozco. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 24 de octubre 2025

Gabriela Dávalos y David Zapata. GENTE BIEN JALISCO / 90 aniversario de Placencia Muebles.

Juan Bosco Padilla y Daniela Sánchez Moreno. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Ivette Iberri y Carlos González Lozano. GENTE BIEN JALISCO / 90 aniversario de Placencia Muebles

Begoña Vidrio y Maripau Vidrio. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

90 aniversario de Placencia Muebles. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 24 de octubre 2025

Isenia Hernández y Luis Manuel Martin del Campo. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

90 aniversario de Placencia Muebles. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 24 octubre 2025

Beatriz Narro de Cordero y Javier Cordero. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Patricia Villanueva y Nacho del Castillo. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 24 de octubre 2025

Eduardo Vidrio, Paulina Flores y José Eduardo Vidrio. GENTE BIEN JALISCO / 90 aniversario de Placencia Muebles

Juan José Sánchez y Alicia Gómez. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Isenia Hernández y Luis Manuel Martin del Campo. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 24 de octubre 2025

90 aniversario de Placencia Muebles. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Javier Cervantes, Karla Rodríguez, Norma Lavin de Guajardo y Alberto Guajardo. GENTE BIEN JALISCO / 90 aniversario de Placencia Muebles

Juan Pablo Lemus. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamila

Aurea Yáñez, Ignacio Plasencia y Andrés Gómez Plascencia. GENTE BIEN JALISCO / 90 aniversario de Placencia Muebles

Placencia Muebles celebró con un magno evento sus 90 años de liderazgo en el sector mueblero en México, empresa que fue fundada por Don Andrés Placencia Barajas en 1935.

Los anfitriones recibieron a más de 400 asistentes, entre proveedores, colaboradores e invitados especiales, quienes disfrutaron de una inolvidable velada de aniversario. El lugar lució una elegante decoración a blanco y rojo, donde la música de saxofón en vivo dio la bienvenida y se sirvió un menú de tres tiempos para la cena acompañada por bebidas de coctelería.

Esta semana en portada: 90 aniversario de Placencia Muebles. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 24 de octubre 2025

EN RECUADRO

En entrevista con el arquitecto Andrés Gómez Placencia, gerente comercial, compartió que la empresa inició como un sueño, Don Andrés Placencia Barajas concentró su pasión por la madera creando un pequeño taller de carpintería en la ciudad de Guadalajara. Cabe destacar que a muy temprana edad, Leonardo Placencia Enríquez, hijo de Don Andrés, se encargó de forjar el crecimiento de la fábrica de muebles, y de abrir las primeras tiendas.

Actualmente, Placencia Muebles cuenta con ocho grandes salas de exhibición en México, ubicadas en Guadalajara, León, Irapuato, Querétaro y Puebla, así como cuatro centros de distribución y su tienda e-commerce.

Bajo la filosofía de tener clientes satisfechos y de por vida, el arquitecto Andrés Gómez Placencia explica que el amplio crecimiento de Placencia Muebles, se debe primeramente al servicio y la asesoría personalizada que ofrecen a sus clientes, aunado a la alta calidad y diseño en muebles y decoración, con la confianza de que sus muebles están garantizados por 10 años.

Hoy en día, la cuarta generación de la familia trabaja con tenacidad, visión, y con el enfoque en la satisfacción al cliente.

Evento: 90 aniversario de Placencia Muebles.

Lugar: Salón de eventos de Expo Guadalajara.

Fecha: 10 de octubre de 2025.

Invitados: Más de 450.

CP

