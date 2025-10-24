Placencia Muebles celebró con un magno evento sus 90 años de liderazgo en el sector mueblero en México, empresa que fue fundada por Don Andrés Placencia Barajas en 1935.

Los anfitriones recibieron a más de 400 asistentes, entre proveedores, colaboradores e invitados especiales, quienes disfrutaron de una inolvidable velada de aniversario. El lugar lució una elegante decoración a blanco y rojo, donde la música de saxofón en vivo dio la bienvenida y se sirvió un menú de tres tiempos para la cena acompañada por bebidas de coctelería.

Durante el festejo se escucharon las palabras de Leonardo Placencia Enríquez, Presidente de Grupo Placencia, quien agradeció su asistencia a los presentes y resaltó que la familia Placencia es unida y forjada con la herencia de su padre Andrés Placencia Barajas. Y comentó: “los valores e integridad han sido la pauta que yo aprendí de él, aprendí lo que es el buen vivir y mucho más importante, el ser que el tener”. Agregó que permanecer 90 años y crecer en este noble y gran negocio de los muebles no es fácil, en el que han enfrentado problemas, caídas y fracasos, pero muchos más han sido los éxitos. Por su parte, Leonardo Placencia Martínez, director general, mencionó que llegar a los 90 años no hubiera sido posible sin la tenacidad de su abuelo Andrés Placencia Barajas y la visión de su padre Leonardo Placencia Enríquez. Mientras que Fernando Placencia Martínez, director Comercial y de Operaciones, destacó la trayectoria de la empresa, que actualmente tiene presencia en Guadalajara, León, Irapuato, Querétaro y Puebla con más de 600 colaboradores y 155 proveedores.

EN RECUADRO

En entrevista con el arquitecto Andrés Gómez Placencia, gerente comercial, compartió que la empresa inició como un sueño, Don Andrés Placencia Barajas concentró su pasión por la madera creando un pequeño taller de carpintería en la ciudad de Guadalajara. Cabe destacar que a muy temprana edad, Leonardo Placencia Enríquez, hijo de Don Andrés, se encargó de forjar el crecimiento de la fábrica de muebles, y de abrir las primeras tiendas.

Actualmente, Placencia Muebles cuenta con ocho grandes salas de exhibición en México, ubicadas en Guadalajara, León, Irapuato, Querétaro y Puebla, así como cuatro centros de distribución y su tienda e-commerce.

Bajo la filosofía de tener clientes satisfechos y de por vida, el arquitecto Andrés Gómez Placencia explica que el amplio crecimiento de Placencia Muebles, se debe primeramente al servicio y la asesoría personalizada que ofrecen a sus clientes, aunado a la alta calidad y diseño en muebles y decoración, con la confianza de que sus muebles están garantizados por 10 años.

Hoy en día, la cuarta generación de la familia trabaja con tenacidad, visión, y con el enfoque en la satisfacción al cliente.

Evento: 90 aniversario de Placencia Muebles. Lugar: Salón de eventos de Expo Guadalajara. Fecha: 10 de octubre de 2025. Invitados: Más de 450.

