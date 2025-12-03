El Hijo del Santo: Una leyenda se despide

Cuéntanos el por qué de esta despedida:

"La decidí porque ya son 43 años de carrera, ya es momento de decir adiós para hacer otras actividades, también para cuidar mi cuerpo porque afortunadamente me siento bien físicamente, sin lesiones, nada grave, me cuido mucho y trato de que si me lesiono o tengo algún golpe, seguir las indicaciones de los médicos para recuperarme, pero creo que es momento, ya son muchos años de estar exponiendo a mi cuerpo en un ring".

Visitó la redacción de El Informador para contarnos sobre este último adiós en el ring / FOTO: JORGE SOLTERO Y ANTONIO RODRÍGUEZ

¿Hay algo que tú le quieras decir a la gente?

"Gracias, obviamente, por su apoyo y cariño. A mi padre lo siguen queriendo y sigue en el corazón del público, a el Hijo del Santo lo recibieron ya tres generaciones, muchos niños que me ven luchar ahora son padres, muchos adolescentes quizá son abuelos, gracias a esas familias que iban a las arenas a verme. Gracias al público somos lo que somos".

¿Cómo fue para ti, dedicarte a lo mismo que tu papá no todos tienen esa conexión?

"Desde niño siempre tuve una gran admiración por él, tanto como padre y como luchador; como papá era un hombre muy cariñoso, que a pesar de que viajaba mucho estaba muy presente siempre conmigo, te hablo de mí, de mis hermanos no sé, conmigo siempre muy cercano, cuando descubrí que era El Santo, se multiplicó esa admiración de saber que mi ese papá generoso y lindo que amaba tanto era El Santo, yo quería ser como él, me gustaba su profesión, me invitó a hacer cine y televisión, me involucré mucho con los medios de comunicación, por eso decidí estudiar Ciencias de la Comunicación, terminé mi carrera universitaria, pero no quité el dedo del renglón y me dediqué a la lucha".

En este cartel, ¿qué verá la gente?

"Es una función de lucha libre, un cartel donde puede ir toda la familia, hay luchas de mujeres, minis, no hay luchas raras o extremas. La lucha estelar mis rivales son Dr. Wagner Jr, Ángel Blanco Jr, Texano Blanco Jr, que todos son obviamente hijos de grandes luchadores que fueron de la época de mi padre y el hijo de Fishman, es un relevo atómico de cuatro contra cuatro y mis compañeros son L.A. Park (la original), Santo Jr que es mi hijo y Alberto del Río".

¿Se va a seguir la tradición con tu hijo?

"Él quiso retomar su carrera luchística porque el debutó desde 2016, pero también quería que terminara su carrera universitaria, al hacerlo, retomó la gira conmigo y tiene todas las herramientas para llegar lejos como Santo Jr. Así que yo le deseo la mejor de las suertes".

Está feliz de apoyar a su hijo como Santo Jr. para continuar con este legado / FOTO: JORGE SOLTERO Y ANTONIO RODRÍGUEZ

¿Qué expectativas tienes con el evento?

"Espero que sea una gran función, inolvidable con un público que quiero mucho, que me apoyó sobre todo en la década de los 80´s y 90´s, también en el 2000, después dejé de venir, tengo cerca de 20 años de no luchar aquí, por varias circunstancias, pero ahora en mi regreso va a ser para celebrar todo un acontecimiento que es mi despedida".

¿Tres momentos que te hayan marcado en tu carrera?

"El primero fue mi debut, un segundo cuando fui por primera vez Campeón Mundial y el tercero cuando diga adiós por última vez el 13 de diciembre en El Palacio de Los Deportes".

¿Cómo te sientes al dejar esta máscara?

"Muy orgulloso, muy complacido con mi carrera porque ha sido fructífera, limpia, no ha sido fácil, solamente yo sé lo que sufrí para ir levantándome cada día que me tiraron, no rendirme, ser perseverante para lograr mis sueños y muy satisfecho me siento".

LA FRASE:

“A los jóvenes siempre les digo que nunca se rindan ante sus sueños, que luchen, porque todo se puede lograr”.

