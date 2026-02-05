TEC de Monterrey: Formación que impulsa un futuro saludable

Rebeca Leyva Rico, directora del programa Nutrición y Bienestar Integral, enfatiza que los alumnos desde su ingreso se forman con profesionales de la salud como psicólogos, médicos cirujanos, odontólogos, biocientíficos, entre otros, para desarrollar competencias para el tratamiento integral de las personas. Asimismo, hoy en día la institución está integrando al programa herramientas de inteligencia artificial, que se pueden usar de manera profesional.

La LNB se distingue en el TEC de Monterrey, campus Guadalajara por las horas de prácticas profesionales, ya desde el primer semestre las prácticas simuladas, las siguientes son asesoradas con pacientes reales y las del último año de la carrera son rotaciones clínicas como en hospitales y otras instituciones.

También tienen oportunidad de dos tipos de intercambios internacionales, uno que es el tradicional, se van a otra universidad a cursas materias curriculares, y el otro, es la práctica profesional internacional desempeñándose como nutriólogos en diferentes áreas como pediátrica, deportiva, de investigación o alguna otra, en ciudades como Barcelona, Texas, Escocia y muchas más.

Otra diferenciación es que el TEC de Monterrey, campus Guadalajara está certificado con la acreditadora nacional de programas de nutrición CONCAPREN.

Además de que los egresados de LNB han obtenido los mejores resultados en el examen CENEVAL, puesto que más del 50% de los sustentantes tienen excelencia en las tres áreas que se evalúan, que son nutrición clínica, servicio de alimentos y nutrición poblacional.

Por otro lado, es importante resaltar que esta carrera sólo está disponible en las ciudades de Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, aunque los primeros semestres se pueden cursas también en Querétaro y Chihuahua.

Si te interesa esta carrera las inscripciones están abiertas para el semestre de Agosto de 2026, solicita informes y comienza tu proceso.

Rebeca Leyva Rico

Es licenciada en Nutrición y Bienestar Integral y actual directora del programa Nutrición y Bienestar Integral del TEC de Monterrey, campus Guadalajara. Estudió la carrera porque vio un cambio radical en su madre al acudir con una nutrióloga, quien también le cambió la vida a toda la familia. Su sueño profesional es hacer un doctorado en Salud Pública para trabajar en hacer política pública en términos de salud y nutrición.

