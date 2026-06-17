Jonathan Raúl Velázquez Torres es un empresario y emprendedor, quien actualmente lidera Sky Cleaners Drone Evolution, una compañía de limpieza en alturas con técnicos verticales, que ha evolucionado al implementar drones en la limpieza.

Jonathan Velázquez. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Su principal reto en su labor profesional de manera personal ha sido el aprendizaje constante, ya que al no terminar la universidad ha tenido que aprender con el paso del tiempo, según las exigencias de su negocio. Mientras que de forma empresarial su desafío al ser una compañía innovadora en dos ocasiones a lo largo de 15 años, como Skycleaners Rope Access Technicians y desde hace tres años y medio con Sky Cleaners Drone Evolution, también ha sido aprender, superando los retos conforme se han presentado, debido a que son la primera empresa en México y en América Latina de este rubro en hacer esta labor de forma profesional, la cual incursiona la tecnología de drones para realizar mantenimiento.

Jonathan Velázquez. GENTE BIEN JALISCO / Innovación Empresarial

La idea de incursionar drones en la limpieza en alturas surge gracias a la pandemia, cuando hubo una crisis de técnicos verticales en Skycleaners Rope Access Technicians, y al ver en un centro comercial un robot como mesero, volteó a ver la tecnología para implementarla en la empresa.

Jonathan Velázquez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 19 de junio 2026

Considera que el éxito de sus dos unidades de negocio Skycleaners ha sido la innovación así como ver las cosas con humildad y sencillez, ya que para Jonathan Velázquez el liderazgo “es poner la muestra y se transmita al personal, a los equipos y colaboradores para que la gente te siga con convicción, motivación y ganas de pertenecer a tu equipo”.

Jonathan Velázquez. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Destaca que al ser pioneros en las dos industrias, en limpieza en las alturas y en limpieza con drones, ha sido fundamental el trabajo en equipo que se ha realizado en toda la empresa, y agrega “yo pudiera tener muchas ideas, pero si no tengo un equipo, un equipo ‘fregón’, que me ayude a respaldar, a aterrizar y estabilizar las ideas, de nada servirían”.

Al preguntarse acerca de sí es el hombre que soñó cuando era niño, explica “no tengo recuerdos de con qué soñaba, solamente me acuerdo que como vengo de una familia de carencias de bajo nivel económico, siempre soñaba con salir adelante, hacerme cargo incluso de mis papás, entonces creo que ahorita sí reconozco que he hecho las cosas bien, si a lo mejor de chico me hubiera enseñado a ser mecánico, hubiera sido muy buen mecánico. Me tocó incursionar en los trabajos de altura, en la limpieza de vidrios y me empeñé en hacerlo bien y en ser el mejor, entonces creo que sí pudiera considerar que voy por buen camino para lograr quien quiero llegar a ser”.

Jonathan Velázquez. GENTE BIEN JALISCO / Innovación Empresarial

Sus siguientes planes son continuar con su preparación académica, ahora en dirección de empresas, quiere cursar una alta dirección en IPADE porque le puede “sumar conocimiento, convivir con diferentes empresarios que están llevando sus empresas a otros niveles, trascender ya no sólo en Jalisco, sino en todo México”. Y enfatiza que “el proyecto de los drones es un proyecto con mucho futuro y muy prometedor, también vamos a incursionar en temas de fumigaciones y un proyecto de un dron bombero que subirá a un edificio y aplicará agua hasta 100 ó 200 pisos de altura para complementar el trabajo de los bomberos”.

Jonathan Velázquez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 19 de junio 2026

Más de Jonathan

Frase: “Se puede ser chingón sin chingar a nadie, creo que un buen empresario va a hacer las cosas siempre con honestidad, con transparencia y sin ‘chingar’ a nadie”.

Libro: “Todos los libros de negocios me gustan, que te hagan aprender algo, del que aprendí bastante fue El hombre más rico de Babilonia”.

Filosofía: “Enfoque, constancia y disciplina, esas tres cosas son super importantes para que la gente logre sus objetivos”.

Pasatiempo: “Estar con mis hijos y mi esposa”.

Gadget: “El celular, porque es con lo que trabajo todo el tiempo, creo que la inteligencia artificial aplicada desde un celular es una herramienta potentísima”.