Miércoles, 17 de Junio 2026

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Tarde mundialista, disfrutan del futbol, cortes, casino y drinks

La inauguración fue uno de los momentos más esperados y Gente Bien se dio a la tarea de organizar una experiencia futbolera en las instalaciones de El Informador

Por: Aracely Aguilera

Salvador Méndez y Valeria Díaz Rizo. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 19 de junio 2026

Salvador Méndez y Valeria Díaz Rizo. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 19 de junio 2026

Rogelio Barrios y Ana Cecilia Fernández. GENTE BIEN JALISCO / T. Martínez

Rogelio Barrios y Ana Cecilia Fernández. GENTE BIEN JALISCO / T. Martínez

Daniela del Toro. GENTE BIEN JALISCO / Tarde mundialista

Daniela del Toro. GENTE BIEN JALISCO / Tarde mundialista

Juan López de Nava y Montserrat Calzada. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 19 de junio 2026

Juan López de Nava y Montserrat Calzada. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 19 de junio 2026

Mariana Márquez y Jiovanni Rivera. GENTE BIEN JALISCO / T. Martínez

Mariana Márquez y Jiovanni Rivera. GENTE BIEN JALISCO / T. Martínez

Karla Sánchez. GENTE BIEN JALISCO / Tarde mundialista

Karla Sánchez. GENTE BIEN JALISCO / Tarde mundialista

Fernando Ibarra y Carolina Román. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 19 de junio 2026

Fernando Ibarra y Carolina Román. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 19 de junio 2026

Marifer Cantón y Eduardo Campero. GENTE BIEN JALISCO / T. Martínez

Marifer Cantón y Eduardo Campero. GENTE BIEN JALISCO / T. Martínez

Pedro Aldrete y Paola Aldrete. GENTE BIEN JALISCO / Tarde mundialista

Pedro Aldrete y Paola Aldrete. GENTE BIEN JALISCO / Tarde mundialista

La pasión del fútbol une corazones y también amigos para disfrutar de esta gran fiesta. La inauguración fue uno de los momentos más esperados y Gente Bien se dio a la tarea de organizar una experiencia futbolera en las instalaciones de El Informador, donde recibió a clientes y amigos en una tarde llena de emociones.

Los invitados comenzaron a llegar a las 11:30 para ver la inauguración del mundial en las pantallas. Durante el evento disfrutaron de bebidas, cócteles y snacks. Posteriormente, comieron cortes de carne de @sonorasmeat  y jugaron casino @casafiestas.gdl donde ganaron participaciones para un sorteo.

Al final se sortearon gorras de Charros de Jalisco, botellas de Tequila Casa San Matías y un pase doble para el partido México-Corea en Guadalajara.

Los cortes de carne fueron de @sonorasmeat, que fue uno de los anfitriones, y snacks de @munchstationco, entre las bebidas ofrecieron @cervezaminerva, vino tinto @casdepia y un menú de coctelería inspirado en anteriores mundiales por @thebarmixology. El mobiliario fue por parte de @casadianaeventos y la decoración al estilo de @bellum.house. Como una más de las sorpresas @vanrenta_arrendamiento_puro entregó termos personalizados. Todos salieron felices por la gran convivencia en una tarde futbolera.

Evento: Inauguración del Mundial.

Fecha: 11 de junio.

Lugar: El Informador.

Cita: 12:30 horas. 

Invitados: 70.

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