La pasión del fútbol une corazones y también amigos para disfrutar de esta gran fiesta. La inauguración fue uno de los momentos más esperados y Gente Bien se dio a la tarea de organizar una experiencia futbolera en las instalaciones de El Informador, donde recibió a clientes y amigos en una tarde llena de emociones.

Los invitados comenzaron a llegar a las 11:30 para ver la inauguración del mundial en las pantallas. Durante el evento disfrutaron de bebidas, cócteles y snacks. Posteriormente, comieron cortes de carne de @sonorasmeat y jugaron casino @casafiestas.gdl donde ganaron participaciones para un sorteo.

Al final se sortearon gorras de Charros de Jalisco, botellas de Tequila Casa San Matías y un pase doble para el partido México-Corea en Guadalajara.

Los cortes de carne fueron de @sonorasmeat, que fue uno de los anfitriones, y snacks de @munchstationco, entre las bebidas ofrecieron @cervezaminerva, vino tinto @casdepia y un menú de coctelería inspirado en anteriores mundiales por @thebarmixology. El mobiliario fue por parte de @casadianaeventos y la decoración al estilo de @bellum.house. Como una más de las sorpresas @vanrenta_arrendamiento_puro entregó termos personalizados. Todos salieron felices por la gran convivencia en una tarde futbolera.