FENÓMENO FC es una experiencia cultural y de entretenimiento que se llevará a cabo en Guadalajara durante el Mundial 2026, del 11 de junio al 19 de julio. La sede de este proyecto es El Convento, un recinto histórico ubicado en el centro de la ciudad, para transformarlo en un club temporal enfocado en fútbol, música, arte, moda y gastronomía.

FENÓMENO FC. GENTE BIEN JALISCO / S. Lovell

El concepto del evento se resume en la frase: “No es un fan-fest, es un club”, que busca ofrecer una experiencia inmersiva y cultural alrededor del Mundial. Durante 32 días habrá activaciones de marca, experiencias gastronómicas, instalaciones artísticas, lanzamientos de moda, tiendas de merch exclusiva y actividades pensadas tanto para visitantes internacionales como para público local.

FENÓMENO FC. FENÓMENO FC. GENTE BIEN JALISCO

Además de su programación cultural y nocturna, FENÓMENO FC también contará con una propuesta familiar durante el día, con espacios para convivir, consumir gastronomía local y disfrutar el ambiente mundialista en el corazón del centro histórico de Guadalajara.

Las principales fiestas temáticas se llevarán a cabo durante los días de partido en Guadalajara, con programación especial, DJs invitados, música en vivo y activaciones relacionadas con cada encuentro. Las fechas confirmadas son: 11 de junio, 18 de junio, 23 de junio y 26 de junio.

FENÓMENO FC. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 29 de mayo 2026

FENÓMENO FC se desarrollará en un contexto histórico para Guadalajara, ciudad que espera recibir más de 1.5 millones de visitantes adicionales durante el Mundial. La sede operará diariamente y se proyectan más de 50 mil asistentes durante toda la temporada.

Los patrocinadores hasta el momento son 7 Leguas, Atlética, Soda mate, Mezcal Derrumbes, Copicua, Fungi People, Lucky Cat, Colimita, La Casa de los Aguachiles y Electrolit.

FENÓMENO FC. FENÓMENO FC. GENTE BIEN JALISCO / S. Lovell

+ DEL CONVENTO

María Linares de Ahumada comienza la idea de la construcción dedicada a la mística y escritora Santa Teresa de Jesús (1515-1582) pero fue hasta el año 1690 que el obispo de Guadalajara, Juan de Santiago de León Garabito, colocara la primera piedra templo continuo al monasterio.

El 20 de mayo de 1695 tomaron posesión del cenobio las fundadoras. El 9 de abril de 1861 la comunidad fue lanzada del Convento por órdenes del gobierno liberal, que lo remató por 20 mil pesos y para disimularlo lo rodearon de viviendas y locales comerciales.

En 1907, al filo de extinguirse, se restauró la comunidad con la profesión perpetua de 17 monjas. Hasta 1937, después de varias persecuciones religiosas, ocupaciones militares y hasta escuela socialista, el recinto fue salvado de la destrucción por el capellán José María Figueroa.

Ocupándolo las monjas hasta 1977, fecha que lo vendieron al sr. Don Alonso Jiménez Rábago, para mudarse a la sede que actualmente ocupan en la colonia Monraz en Guadalajara.

A partir de entonces el inmueble se destinó al comercio, sin llegar hacer una inversión rentable. En 2017, el Grupo Nueva Galicia lo retoma e invierte en la restauración y rescate del inmueble todo bajo los lineamientos del INAH.