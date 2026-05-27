El pequeño Lucas Palafox Rodríguez celebró su cuarto cumpleaños con una divertida fiesta inspirada en Spidey and His Amazing Friends, realizada en Sky Kids.

El festejo, organizado con mucho cariño por sus papás, Marisa Rodríguez e Israel Palafox, reunió a 120 invitados, quienes acompañaron a Lucas en esta fecha tan especial.

Desde su llegada, los niños se sumaron a un ambiente lleno de color y energía, con una decoración alusiva a Spidey que convirtió el lugar en el escenario perfecto para la celebración.

La diversión estuvo a cargo de un personaje de Spidey, quien llegó acompañado de animadores para entretener a los pequeños con dinámicas, juegos y momentos llenos de emoción.

Además, los asistentes disfrutaron de una rica barra de snacks, hot dogs, nuggets, papas a la francesa, conos de helado, paletas y cupcakes decorados especialmente para la ocasión.

Como recuerdo de esta aventura arácnida, los invitados recibieron de bolo un disparador de telaraña de Spider-Man, detalle que encantó a todos.

Entre risas, juegos y mucha imaginación, Lucas vivió una fiesta hecha a su medida, rodeado de cariño y de todo aquello que más le gusta.