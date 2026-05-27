Miércoles, 27 de Mayo 2026

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Gente Bien | Cumpleaños

Lucas cumple cuatro, una tarde al estilo Spidey

Entre risas, juegos y mucha imaginación, Lucas vivió una fiesta hecha a su medida, rodeado de cariño y de todo aquello que más le gusta

Por: Maité Ruiz Velasco

Israel y Lucas Palafox con Marisa Rodríguez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 29 de mayo 2026

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Karla Sánchez y Santiago Sáenz. GENTE BIEN JALISCO / Cumpleaños Lucas Palafox

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Fernanda Gil y Renata Rosales. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

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Pau Briseño, Montse Calzada y Mónica Sitten. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 29 de mayo 2026

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Fer Koloffon y María Tamayo. GENTE BIEN JALISCO / Cumpleaños Lucas Palafox

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Rodrigo y Santiago Sánchez Eguiarte con Che Eguiarte. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

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Karen Chavira, Lía Alvídrez y Alessa Alvídrez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 29 de mayo 2026

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Fer Ibarra y Camilo Cruz. GENTE BIEN JALISCO / Cumpleaños Lucas Palafox

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Álvaro y Daniela del Toro. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Álvaro y Daniela del Toro. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Israel, Lucas y Pía Palafox con Marisa Rodríguez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 29 de mayo 2026

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Patricio Domene y Lorenza Lázaro. GENTE BIEN JALISCO / Cumpleaños Lucas Palafox

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Enrique, Valeria y Lorena Villaseñor. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

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María Emilia Martínez Rojo y Mónica Rojo. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 29 de mayo 2026

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El pequeño Lucas Palafox Rodríguez celebró su cuarto cumpleaños con una divertida fiesta inspirada en Spidey and His Amazing Friends, realizada en Sky Kids. 

El festejo, organizado con mucho cariño por sus papás, Marisa Rodríguez e Israel Palafox, reunió a 120 invitados, quienes acompañaron a Lucas en esta fecha tan especial.

Desde su llegada, los niños se sumaron a un ambiente lleno de color y energía, con una decoración alusiva a Spidey que convirtió el lugar en el escenario perfecto para la celebración.

La diversión estuvo a cargo de un personaje de Spidey, quien llegó acompañado de animadores para entretener a los pequeños con dinámicas, juegos y momentos llenos de emoción. 

Además, los asistentes disfrutaron de una rica barra de snacks, hot dogs, nuggets, papas a la francesa, conos de helado, paletas y cupcakes decorados especialmente para la ocasión.

Como recuerdo de esta aventura arácnida, los invitados recibieron de bolo un disparador de telaraña de Spider-Man, detalle que encantó a todos. 

Entre risas, juegos y mucha imaginación, Lucas vivió una fiesta hecha a su medida, rodeado de cariño y de todo aquello que más le gusta.

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