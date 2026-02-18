En Gente Bien tuvimos la oportunidad de platicar con ella, quien nos habló sobre los detalles de este rodaje y sus proyectos actuales.

Cuéntanos sobre tu participación:

“Mi personaje es Melissa, ella arregla todo, es la que trata de solucionar la vida de Bobby, que es Ianis Guerrero, que es este “niñote” desordenado, vive con sus papás, no le sale ningún proyecto, anda emprendiendo y yo soy su mejor amiga y asistente. Está ahí una historia de amor que no les voy a contar mucho, pero ese es mi personaje”.

¿Qué reto te implicó este papel?

“Cada personaje tiene su reto. En este caso fue interpretar la dulzura, la bondad, la responsabilidad de una mujer que justamente tiene todos estos atributos sin caer en lo superficial o en lo plano. A mí como actriz me gusta darles capas y profundidad a los personajes, así sea una comedia, me gusta hacerlos humanos. Entonces creo que ese fue uno de los retos para para Melissa, y al ver la película creo que se logró”.

¿Es tu primer protagónico?

“No, mi primer protagónico lo hice a los 19 años. Un director guatemalteco me llamó y nos fuimos a interpretar a una chica sorda, ubicado todo esto en la guerrilla de Guatemala en 1996. Una historia verídica del director, ya que una bomba explotó y un hombre de su familia se quedó sin audición y para él fue la reinterpretación de esa historia. Aprendí lenguaje de señas, me preparé durante semanas allá con la comunidad, pero fue un sueño, sobre todo porque era un personaje en la vida real, que es el hermano director”.

¿Qué te ha pareció este rodaje en la ciudad?

“Muy hermoso. Guadalajara tiene spots ideales para filmar. Todo el equipo creativo y de producción es de un nivel top. Trabajé con gente que conozco desde que tenía 15 años, entonces fue un rodaje de puros amigos”.

¿Qué expectativas tienes sobre Hijo de familia?

“Que la disfruten, que vayan al cine a pasarla súper bien, que se identifiquen porque habla de varios temas como literalmente los niños, la falta de empatía, la amistad, la relación padre e hijo”.

¿En qué otras películas has participado?

“Me siento muy afortunada, estrenamos Sobre las olas el año pasado en el Festival de Guadalajara, también de un director tapatío, Horacio Alcalá. Está por salir una película que se llama Sacrificios que se estrenó en el Festival de Austin el año pasado, de Maurice Luchino Visconti; también Game Over, que es la primera monster movie en México, que igualmente se filmó en Guadalajara. Acabo de terminar mi primera película en Hollywood en noviembre, mi primer película internacional y estoy muy emocionada”.

¿Tienes algún otro proyecto para este año?

“Ahorita estoy en Guadalajara porque me vine a ensayar otra película que voy a filmar aquí. Se llama El año del gato, es una ópera prima de una directora jalisciense llamada Juliana Orea Martínez. Entonces vamos a empezar a filmar en marzo. Es el primer el proyecto que tengo en puerta y los estrenos”.

El 19 de marzo se estrena la película Hijo de familia, filmada en Guadalajara y Costanza Andrade, una joven actriz tapatía, es la protagonista de esta cinta. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 20 de febrero 2026

Los gustos, ¿qué te gusta hacer haciendo un tiempo libre?

“Me encanta leer, caminar, pasear en las ciudades, viajar. A mi marido y a mí nos gusta descubrir nuevas ciudades”.

Nombre completo: Costanza Andrade Hernández.

Edad: 29 años.

Profesión: Actriz.

Originaria de: Guadalajara.

Redes sociales: Costanza Andrade.

Estudios: Actualmente estudió su carrera, empezó a hacer el teatro a los 13 años. Estudió secundaria y preparatoria en el Cervantes.

+ del Hijo de Familia

Rafa Lara es director, guionista y productor, nació en 1972 en México D.F. y a muy temprana edad se mudó a Guadalajara, por lo cual se identifica como tapatío por adopción. Dirige desde los 17 años, en televisión, cortometrajes, videoclips y comerciales. Es conocido por cintas como Pancho Villa: El centauro del norte (2023), Cinco de Mayo: La batalla (2013) y De brutas, nada (2019).

