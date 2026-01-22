La marca mexicana Cool Capital participa en Intermoda del 20 al 23 de enero, donde muestra su nueva colección, que se distingue por ser sutil y dinámica.

Cool Capital, que pertenece a la empresa Stuffactory, nació en 2014 y entre sus productos destacan backpacks, bolsos, crossbodies, cangureras y maletas, enfocadas en diseños vanguardistas para un público joven.

Cool Capital. GENTE BIEN JALISCO / J. Kofler

Actualmente está estrenando su nuevo sitio web www.coolcapital.com.mx donde presenta su nueva colección, pero gracias a su reconocimiento y presencia, también la puedes encontrar en tiendas como Liverpool, Sears, Sanborns y Office Depot.

Rodrigo Pérez, director de marketing de Cool Capital, nos contó en entrevista que en 2026 están desarrollando una nueva estrategia inspirada en un diseño muy sutil, ligero, dinámico y eligieron a Intermoda como el escaparate ideal para mostrar esta nueva colección, y como saben que es un lugar muy importante en la industria de la moda, su objetivo es llegar a nuevos clientes mostrando sus productos y el valor de la marca.

Cool Capital. GENTE BIEN JALISCO / J. Kofler

Entre sus nuevos artículos está el lanzamiento de termos, que harán match con tu estilo de vida y lo que te rodea como viajar, trabajar y divertirte. En su nuevo sitio web, también podrás ver reflejado el ADN de Cool Capital, pensado para navegar tanto en tu celular como en computadora de escritorio, dando un refresh muy importante para la marca.

Cool Capital. GENTE BIEN JALISCO / J. Kofler

Esta nueva colección está basada en líneas horizontales, con nuevas formas y tejidos, innovando con crossbodies, que cuentan con accesorios para ajustarlo de una manera muy original haciendo nudos al haza, de manera que puedes dimensionar el largo, quitarlo o bien, dejarlo como bolso de mano, dándole gran dinamismo. En cuanto colores hay diferentes tonos de gris, tierra, lila, que es una de las tendencias 2026 que te encantará.

Cool Capital. GENTE BIEN JALISCO / J. Kofler

Cool Capital está pensado para un público joven, como emprendedores y universitarios. Para mantener su vigencia y estar a la vanguardia en diseño, lanzan sus colecciones dos veces al año, siempre innovando con nuevos productos.

Desde 2014, la marca mexicana Cool Capital lanza sus colecciones dos veces al año, siempre a la vanguardia para crear nuevos y mejores productos.

Cool Capital. GENTE BIEN JALISCO / J. Kofler

Lo más top de Cool Capital

+Backpacks: Ideales para el ritmo de vida que tenemos hoy en día, llevando tus materiales de trabajo, pensando en el diseño y las necesidades del usuario.

+Crossbodies: Si lo que buscas es tener una solución para moverte de una manera más funcional.

Cool Capital. GENTE BIEN JALISCO / J. Kofler

Podrás encontrarlos en:

Liverpool, Sears, Sanborns, Office Depot, Amazon, Mercado Libre y su nuevo sitio web: www.coolcapital.com.mx

