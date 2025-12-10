Camila Sodi vivió entre letras. Desde pequeña los libros le ayudaron a sentirse menos sola. Para comenzar a sanar -no la Camila actriz ni escritora, sino el ser humano- comparte sus luces y sombras a través de El pequeño libro del duelo, y desde un lugar muy vulnerable habla sobre la pérdida de su madre, que presentó recientemente en la Feria Internacional del Libro Guadalajara.

¿Cómo ha sido el proceso de este libro, eres la misma?

“Ha sido un viaje increíble, El pequeño libro del duelo en mi vida ha sido un proceso de sanación, de transformación, de conexión con la gente desde un lugar completamente humano y vulnerable”.

Es un tema que todos vamos a vivir en algún momento, ¿por qué decidiste compartirlo?

“Porque creo que las historias nos salvan. Desde la época de los mamuts, las historias nos salvan, desde que llegábamos a la cueva y veíamos qué estaba pintado ahí, la siguiente tribu que llegaba ya tenía la información de la tribu pasada, entonces siento que escribir es ponerte al servicio de la humanidad”.

¿Has vivido rodeada de la escritura?

“Mi madre era doctora en Letras y Filosofía, y mi papá, editor de un periódico. Toda la vida crecí entre letras y desde chiquitita, uno de los libros, que era del tamaño de este pequeño libro, que encontré en mi casa por ahí, que leí y me cambió la vida fue Ecce Homo y la Gaya Ciencia, de Friedrich Nietzsche. Yo era adolescente, todo este existencialismo me habló directo y sentí que alguien por fin me entendía y eso tiene la escritura, eso tienen los libros, que te puedes sentir incomprendido por los humanos que te rodean, pero siempre vas a encontrar un humano que escribió algo y que sí te entiende. Que no estás solo”.

¿Cómo se da el proceso del libro?

“Se da como una vorágine, de una manera que nunca había escrito porque llevo escribiendo un libro de comedia años, no tiene nada que ver y llevaba mucho tiempo dándole y de repente, este libro lo rebasó por la izquierda y fue una sorpresa, ni siquiera me preguntó, fue algo que casi canalizas, que ya está listo cuando sale. Me puse a las letras y este sí fue un parto muy fácil. Yo siempre digo que es un libro que escribí muy rápido pero que llevo escribiéndolo 40 años, recopilando todas estas enseñanzas que yo aplico en mi vida y que ahora comparto”.

Te sanó, ¿estás sanando?

“Siempre cuando uno escribe es un proceso de sanación y de poner en orden qué estás pensando y sintiendo. Yo muchas veces no sé dónde estoy y qué hago hasta que releo, para saber dónde estoy parada. El proceso de publicarlo más que sanador ha sido muy vulnerable. Nadie habla de eso, del duelo, por eso sentí que era un poco mi misión”.

Tus lectores, ¿qué te dicen, cuál ha sido la respuesta?

“Me muestro vulnerable, honestísima, el libro es muy crudo. Así como leo lo bueno, leo lo malo, hay gente que ni siquiera lo ha leído y está juzgándolo porque dicen ella es actriz; de todas formas hace mucho que ya no me importa lo que diga la gente de mí; soy expansiva, soy creativa y tengo solo una vida y es ésta, y si no estoy haciendo lo máximo en mi creatividad y mi expansión, estaría siendo deshonesta conmigo; pero también tengo a toda la gente que ha resonado con el libro, que lo ha leído y me ha compartido historias muy íntimas, con las que conecto de una manera más humana. Ha tenido una recepción hermosa, cálida, sorprendidos porque tampoco se imaginaban la línea del libro o incluso la forma en que está escrito, entonces ha sido una gratísima sorpresa, pero solo es la consecuencia porque lo importante es compartir herramientas para transitar mejor la vida”.

¿Ya habías venido antes a la FIL Guadalajara?

“No, es mi primera vez. Tengo muchas ganas de encontrar libros nuevos, ver autores. Tengo dos olores favoritos y uno de ellos es un libro nuevo; el otro es leña quemada”.

¿Dónde lo has presentado?

“En Ciudad de México el 11 de noviembre, o sea que acaba de nacer, ya está en todos lados. Era súper importante para mí el formato, fui muy intensa y caí en la mejor editorial de todas, Penguin Random House, porque fueron tan amorosos y me entendieron perfecto lo que quería, un libro que no te estorbara, cuando uno está viviendo algo difícil no quiere que nada le estorbe, quería que te cupiera en la bolsa, en el hospital, chiquitito, cabe en la bolsa del pantalón o la chamarra. También fui muy insistente en esta textura, porque a mí me gusta el libro aparte como objeto, este libro en específico me tenía que dar confort, soy muy sensorial y así, sin ni siquiera abrir el libro, te puedes quedar ahí acariciándolo, no es resbaloso o frío, se siente cálido, como que te apapacha. La ilustración es de Amalia que trabaja en la misma editorial y le dio al clavo con su intuición, fue contundente”.

Después de un duelo, ¿qué te puede dar miedo?

“Un duelo no termina nunca, vives con la pérdida y todo el mundo lo ha vivido o lo va a vivir. Hay mil cosas buenas que pasan después del duelo. De hecho eso es el libro, es un canto a la vida, desde el duelo”.

+ de CAMILA

Fin de semana perfecto: La nieve, esquiar todo el día, comer fondue, vino natural, jugar pokar -y ganar- después pasar tiempo con mis hijos, comer delicioso, el olor a chimenea, Santa Claus.

Frase: Tengo frases que invento y apunto, “Los inicios están preñados de finales y siempre mueren en el parto”.

Un viaje que te haya marcado: El de perder a alguien, que se te muera alguien que amas.

Mi familia es: Mi amor.

Sueño por cumplir: Me volvería a casar, felizmente.

Película: Annie Hall de Woody Allen.

Serie favorita: Succession.

Libro: La teoría del amor de Ali Hazelwood, explicando el amor desde la neurociencia.

Café o té: Nada porque me pongo crazy, tomo vino natural. Tengo una marca de vinos, se llama Casa Indómitas, trabajamos con productores del Valle de Guadalupe, Baja California. Lo que yo tomo es lo que vendo. Lo podemos encontrar en casaindomitas.com

La mejor combinación: Libro y vino.

No sales de tu casa sin: Salgo sin todo, a veces he salido sin llaves. He salido sin nada.

Los tres básicos de tu closet: Todo sin etiquetas, porque me pican y no aguanto. Ropa interior cómoda de algodón y el tercero, unos pants con los que vivo y no me quito para andar fodonga delicioso.

