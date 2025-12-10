Jaime Enrique Michel presenta su nuevo libro en la FIL

En el marco de la edición 39 de la Feria Internacional del Libro, Jaime Enrique Michel Velasco, director de Dulces de la Rosa presentó su tercer libro titulado Catorce pétalos de la rosa del sello Trauco Editorial, en el que hace un homenaje a la familia Michel Velasco.

Carmen Michel.

Cristóbal Michel, Gabriela Gómez, Enrique Michel y Santi Michel.

Amigos y familiares se dieron cita en la esperada presentación, la cual estuvo a cargo de la maestra Karla Planter, rectora general de la Universidad de Guadalajara, quien destacó que “este libro no es un exclusivamente una memoria empresarial, tampoco es un programa oficial, es ante todo un testimonio existencial, un relato de éxito que entrelaza una historia de unión, de recuperación y de educación y la responsabilidad de la empresa”.

Presentación del libro "Catorce pétalos de la rosa"de Enrique Michel.

Paty Chávez y Cecilia Michel.

El título del libro hace referencia a los 14 hijos de la familia Michel, es decir, cada pétalo simboliza a cada uno de los hermanos de Jaime Enrique Michel, incluyéndose, y describe los desafíos, el trabajo y la empatía de la familia para lograr crecer la empresa orgullosamente jalisciense y consolidarla como un referente de la confitería mexicana a nivel internacional. Asimismo reconoció la labor de sus padres para llegar hasta hoy e hizo énfasis en que la única forma en la que su familia logró avanzar y tener un nuevo estilo de vida fue y es con trabajo.

Presentación del libro "Catorce pétalos de la rosa" de Enrique Michel.

Xóchitl Michel.

Al término de la presentación Jaime Enrique Michel realizó una firma de libros y una grata convivencia con los presentes. Para celebrar se ofreció un coctel, en el que hubo mesa de postres de Dulces de la Rosa, canapés salados y dulces acompañados por margaritas de Mazapán y de Pulparindo.

Susana Michel y Natalia Saucedo.

Evento: Presentación del libro “Catorce pétalos de la rosa” de Enrique Michel. Lugar: Hotel The Westin Guadalajara. Fecha: 6 de diciembre de 2025. Invitados: 50.

