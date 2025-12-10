El sabor de Tequila Ollitas: Celebran los primeros 100 años de Casa Orendain con una cata en restaurante Hueso

El pasado 3 de diciembre, Tequila Ollitas convocó a un grupo de 10 tapatíos en el restaurante Hueso para una Cena Maridaje que dio inicio formal a las actividades previas al centenario de Casa Orendain. La jornada comenzó a las 7:30 pm con un coctel de bienvenida y continuó con una cata guiada por Elizabeth Tovar, Tequilier de la firma, quien detalló las características de Ollitas: un tequila 100% agave azul con un proceso de triple destilado que le otorga a Ollitas su característica suavidad y equilibrio.

Restaurante Hueso. GENTE BIEN JALISCO / C. Pérez

María José Hernández. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 12 de diciembre 2025

Entre las asistentes destacaron Sofía Álvarez, Romina Gómez, Daniela Vázquez, Anita Cuevas y Kary Dávila, quienes después de la cata disfrutaron un menú de cinco tiempos que incluía recetas como: pulpo adobado, flautas de jaiba y bosque de betabel, cada una diseñada para resaltar los sabores de las distintas variedades de Tequila Ollitas en cada plato.

Anita Cuevas y Kary Dávila. GENTE BIEN JALISCO / C. Pérez

Sandra Ávalos. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 12 de diciembre 2025

Romina Gómez. GENTE BIEN JALISCO / C. Pérez

Elizabeth Tovar. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 12 de diciembre 2025

Durante la noche se recordó la trayectoria de Casa Orendain, una empresa familiar con más de nueve décadas en la industria. El evento concluyó con un brindis y la entrega de kits, reforzando el propósito de la marca de seguir construyendo experiencias en torno a su historia y marcando el inicio de una serie de eventos especiales que celebrarán los primeros 100 años de Casa Orendain.

Flautas de jaiba. GENTE BIEN JALISCO / C. Pérez

Daniela Vázquez. GENTE BIEN JALISCO / C. Pérez

CASA ORENDAIN

Tabasco 208, Centro, 46403 Tequila, Jal

Tel. 3747420208

Web. www.destileriaorendain.com

Instagram. @destileriaorendain @tequilaollitas

CP