¿Cómo hiciste para poder combinar la nutrición y la psicología?

“Es muy fácil cumplir tus metas cuando tu mente está en el lugar correcto. Pero ¿cómo hacemos para que eso pase? A mí me encanta ofrecer una salud integral: Salud física, mental y emocional. La elección de que comemos y porque lo comemos nunca es solo porque el cuerpo lo pide. Siempre es una elección mental y emocional. El decidir dejar de comer algo o cambiar de hábitos implementa cambiar de ‘mindset’ primero. Sin este cambio de mindset previo será más difícil que tú puedas llegar a tu meta. Primer hay que integrar la identidad de esa persona que ya logro todas las metas que tu deseas”.

¿Qué temas desarrollas comúnmente en tus citas?

“En su mayoría me llegan pacientes mujeres que desean la pérdida de peso, bajar tallas, tonificar su cuerpo, pero más que eso, cumplir sus metas y sueños. Convertirse en esa mujer que ama lo que ve al espejo, que la primer ropa que se prueba le queda súper bien, que se siente ligera en su propio cuerpo, que se siente imparable, que todo lo puede lograr, que puede mover su cuerpo con facilidad y que sabe que está cumpliéndose a sí misma”.

GENTE BIEN JALISCO / Revista del 9 de enero 2026

¿Qué certificaciones tienes?

“Estoy certificada en dieta keto aunque NO es la única dieta que doy. Siempre digo que la mejor dieta para ti es la que se adapte a tu estilo de vida y a tu historial clínico. Estoy certificada en tiroides, síndrome de ovario poliquístico y en enfermedades ginecológicas y desbalance hormonal”.

GENTE BIEN JALISCO / A. Rodríguez

¿Qué recomendaciones nos puedes dar para iniciar con salud nuestro año?

“Todas las decisiones que tomes este mes, piensa, “¿mi versión futura de mí se sentirá orgullosa o decepcionada con esta decisión que estoy tomando?” ¿Cómo quieres verte en tres meses? ¿Cómo quieres sentirte? ¿Qué quieres lograr? Visualiza esas metas y ve tras ellas. Mantente fiel a ellas no solo en los días fáciles sino también en los momentos difíciles. Hackea tu mente para que cumplirte a ti misma sea una tarea fácil diariamente”.

Cuéntanos un poco sobre el hambre emocional y física, ¿a qué se refieren esos términos?

“Hambre física es cuando tu cuerpo literalmente te está pidiendo calorías para sobrevivir, para tener energía para salir de la cama, para moverte. Hambre emocional es cuando el cuerpo no necesita esas calorías pero inconscientemente hay alguna emoción atorada que te está pidiendo algún antojo”.

En etapa de posparto, ¿qué debe hacer la mujer en temas de nutrición?

“Depende si está dando lactancia o no. Cuando está en lactancia debe tener una dieta especial para estar súper bien nutrida tanto por ella como por el bebé y seguirse tomando sus suplementos. En postparto es más rápida la pérdida de peso, yo lo recomiendo mucho para que el cuerpo retome su figura y mama pueda recuperar todos sus hábitos previos como su rutina, su ejercicio, su alimentación, volver a su talla, que le vuelva a quedar su ropa, que se vuelva a sentir cómoda con su cuerpo, y ella se vuelve a sentir más plena y feliz”.

Cuando llega la menopausia y temas hormonales, ¿por qué debemos ir al nutriólogo?

“El entrar a la menopausia y perimenopausia es un cambio radicar para la mujer porque te transforma la vida completamente. Ya no es igual tu cabello, tu piel, tu apetito, tu peso, tu energía. Es muy importante hacerse estudios hormonales y perfil ovárico para ver que hay fuera de rango y ver si eres apta para un reemplazo hormonal. Muchas mujeres ni siquiera necesitan el reemplazo hormonal y con pura dieta pueden balancear sus hormonas pero se van directamente al ginecólogo y lo primero que les dan es medicamentos que les agravan los síntomas o dan mil efectos secundarios. Mi sugerencia siempre será intenta lo natural primero, intenta la comida primero. La mejor dieta para balancear las hormonas de la fertilidad y tu perfil ovárico es la dieta sin azúcar y sin gluten. También doy dietas específicas para balancear las hormonas de la fertilidad, bajando las malas y elevando las buenas como la dopamina y serotonina”.

¿Cuáles han sido los mayores retos en tu carrera?

“Entender todo en la vida pasa por una razón. Mi carrera ha evolucionado de maneras diferentes estos últimos años desde vender mi restaurante hasta irme a vivir un año a Japón a estudiar meditación. Llegar de Japón a Guadalajara y conectar con toda esta gente ha sido encantador. Jamás cambiaría por nada todo el proceso que me ha tocado vivir porque ha sido hermoso. He conocido a muchas mujeres maravillosas que me dan las gracias por haberles cambiado la vida y que son mi motor y mi impulso para seguir adelante todos los días”.

¿Tienes algún proyecto el próximo año?

“Mi programa transformador ‘Mi Mejor Versión’ para mujeres que no solo buscan la pérdida de peso si no también transformarse a su mejor versión física, mental y emocional. Son 90 días de acompañamiento personalizado conmigo. Pacientes que lo han tomado han visto excelentes resultados. Pueden ver testimonios en mi página”.

Top de recomendaciones saludables en 2026:

“Tomar tus suplementos personalizados diario, mucha agua, comer una dieta para tu skin care, dietas antienvejecimiento y longevidad, evitar el azúcar, dormir bien”.

Cuéntanos un poco sobre tus estudios profesionales:

“Licenciatura en Nutrición; Maestría en psicología; Maestria Nutrition & Chronic Disease; Certificada en Dieta keto y Ayuno intermitente; Dieta para el control de Estrés. Tiroides Sana, Hipotiroides o Hashimoto. Enfermedades Ginecológicas y Síndrome de Ovario poli quístico. Control hormonal y fertilidad (Prenatal, embarazo y post-parto). Psicología de la alimentación”.

+ de Ariela

Platillo: Nigiri de chutoro.

Fruta: Moras.

Libro: Muchas vidas muchos maestros.

Perfume: Miss Dior Cherie – Dior.

Hobbie: Viajar.

Serie: Prefiero leer.

Película: Eat Pray Love.

Café o té: café.

Blanco o negro: Blanco.

Mi desayuno perfecto: Acai bowl.

Sueño: Abrir un kinder saludable.

Viaje: Tokio.

