Pool Party by Teremana: ¡Música, drinks y good vibes!

Por: Maité Ruiz Velasco

Alina Kurikova, Anastasia Ratinskaia, Alisa Nikitenko y Bella Kirilenko. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 21 de noviembre 2025

Teremana celebró su llegada a México con una pool party en Casa Habita, donde los invitados se reunieron en un ambiente relajado para disfrutar una tarde de música, cocteles y buenas vibras. La experiencia, inspirada en el concepto “Comparte el Mana”, propuso un encuentro ideal para desconectar y simplemente disfrutar del momento.

Ana Sofía Chapel. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 21 de noviembre 2025
Ariadne Oliva. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero
Andrea Pacheco y Gisela Ortiz. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Con un ambiente cálido y relajado, la alberca como punto central y cocteles preparados con su tequila artesanal, la tarde fluyó entre pláticas, brindis y actividades diseñadas para compartir buena energía. Los invitados personalizaron gorras con pines y participaron en una dinámica muy especial: escribir mensajes positivos en pequeñas postales que, al final, se repartieron al azar entre todos los asistentes, creando conexiones inesperadas.

Ximena Zurita. GENTE BIEN JALISCO / Pool Party by Teremana
Axi Alexandrova. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero
Pool Party by Teremana. GENTE BIEN JALISCO / M. Ruiz

Alan Ruesga Pelayo, Global Brand Ambassador de Teremana Tequila, estuvo presente durante la celebración, acompañando a los invitados en esta bienvenida especial.

El evento marcó también la llegada oficial de Teremana al país: un tequila artesanal elaborado con procesos tradicionale y prácticas sostenibles que honran la tierra. Su nombre une “Tere” (tierra) y “Mana” (espíritu), reflejando la esencia que define a la marca y su compromiso con compartir buena energía.

Alan Ruesga Pelayo. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero
Mafer Heredia, Diego Muñoz y Alexandra Rumbos. GENT BIEN JALISCO / Revista del 21 de noviembre 2025
Pool Party by Teremana. GENTE BIEN JALISCO / M. Ruiz

Evento: Pool Party by Teremana.

Fecha: 08 de noviembre de 2025.

Lugar: Casa Habita.

