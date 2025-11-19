Pool Party by Teremana: ¡Música, drinks y good vibes!

Teremana celebró su llegada a México con una pool party en Casa Habita, donde los invitados se reunieron en un ambiente relajado para disfrutar una tarde de música, cocteles y buenas vibras. La experiencia, inspirada en el concepto “Comparte el Mana”, propuso un encuentro ideal para desconectar y simplemente disfrutar del momento.Con un ambiente cálido y relajado, la alberca como punto central y cocteles preparados con su tequila artesanal, la tarde fluyó entre pláticas, brindis y actividades diseñadas para compartir buena energía. Los invitados personalizaron gorras con pines y participaron en una dinámica muy especial: escribir mensajes positivos en pequeñas postales que, al final, se repartieron al azar entre todos los asistentes, creando conexiones inesperadas.Alan Ruesga Pelayo, Global Brand Ambassador de Teremana Tequila, estuvo presente durante la celebración, acompañando a los invitados en esta bienvenida especial.El evento marcó también la llegada oficial de Teremana al país: un tequila artesanal elaborado con procesos tradicionale y prácticas sostenibles que honran la tierra. Su nombre une “Tere” (tierra) y “Mana” (espíritu), reflejando la esencia que define a la marca y su compromiso con compartir buena energía.CP