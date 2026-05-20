Península Lifestyle Properties presenta el nuevo desarrollo Marina Village

Península Lifestyle Properties organizó un gran lanzamiento de su nuevo proyecto Marina Village, ubicado frena a la Marina de Puerto Vallarta.

Los anfitriones recibieron a los invitados con una sonrisa, entre ellos se contó con la presencia especial de Claudia Elizalde, directora comercial de Península; Priscilla Solórzano, directora general de Península; y Carolina Adame, directora de High State.

Carolina Adame y Claudia Elizalde. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 22 de mayo 2026

Marina Village. GENTE BIEN JALISCO / Lanzamiento de Marina Village

El atardecer fue el marco principal para el corte de listón en el showroom de Marina Village, para luego continuar con la presentación del proyecto. Par celebrar se ofreció un coctel en el rooftop de Limu Residences, desarrollo de Península Lifestyle Properties en la zona hotelera de Puerto Vallarta.

Marina Village es un desarrollo vertical que se construirá en tres fases para ofrecer un estilo de vida único y con amenidades tipo resort. Cada departamento ha sido concebido bajo los más altos estándares de calidad, donde el diseño y la funcionalidad se mezclan para crear espacios que elevan la experiencia de habitar. Acabados en porcelanato, cocinas con isla, iluminación LED y sistemas de aire acondicionado de alta eficiencia se integran con una carpintería cuidadosamente seleccionada, además de vistas privilegiadas a la marina.

Marina Village. GENTE BIEN JALISCO / Cortesía Península

Lanzamiento de Marina Village. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 22 de mayo 2026

Entre las amenidades estilo resort se encuentran sky pool, speakeasy, DJ Lounge, party deck, pool bar, gimnasio, kids pool, kids zone, cancha multiusos y varias más en sus siguientes fases.

Desde hace 25 años, Península Lifestyle Properties ha redefinido la vivienda vertical de lujo en México, creando desarrollos que marcan un antes y un después en cada destino. Ahora, apuesta nuevamente a Puerto Vallarta como uno de los destinos más importantes del país, donde con una visión centrada en la innovación, el diseño y la excelencia, ha dado vida a proyectos emblemáticos como Península Vallarta, Península Nuevo Vallarta, Amancay, Limu Residences y Bolongo, con los que ha fortalecido su credibilidad.

Marina Village. GENTE BIEN JALISCO / Lanzamiento de Marina Village

Marina Village. GENTE BIEN JALISCO / Cortesía Península

Lanzamiento de Marina Village. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 22 de mayo 2026