Martes, 19 de Mayo 2026

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Nicolás x Sonic una tarde azul entre juegos y velocidad

Nicolás Rosales celebró sus 5 años con una fiesta temática de Sonic, donde familiares y amigos se reunieron para disfrutar de una tarde llena de diversión

Por: Christian Pérez

Fernanda Gil y Nicolás Rosales. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 22 de mayo 2026

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Renata y David Rosales. GENTE BIEN JALISCO / Cumpleaños Nicolás Rosales

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Montse Enríquez y Álvaro Gil. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

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Maya André y Maricha Elizundia. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 22 de mayo 2026

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Pamela y Penélope Rosales. GENTE BIEN JALISCO / Cumpleaños Nicolás Rosales

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Luis Manuel Gil y Laura del Río. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

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Mónica Morales, Pablo, René y Marina Toussaint. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 22 de mayo 2026

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Nicolás Pimienta y Stefy Sáenz. GENTE BIEN JALISCO / Cumpleaños Nicolás Rosales

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Natalia Susarrey y Fabiana Núñez. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

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Sofía Pollano y Borja Obregón. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 22 de mayo 2026

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Ricardo Rizo y Mónica Sitten. GENTE BIEN JALISCO / Cumpleaños Nicolás Rosales

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Renata y David Rosales. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

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Ale Font, Juan Pablo Lancaster Jones. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 22 de mayo 2026

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Pablo Moreno y Ana Paula Godoy. GENTE BIEN JALISCO / Cumpleaños Nicolás Rosales

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Santiago Rodríguez, Bruno Rodríguez y Alejandra Ayala. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

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Nicolás Rosales celebró sus cinco años con una fiesta temática de Sonic que llenó el jardín familiar de color azul, monedas doradas y niños corriendo entre estaciones de juego como si estuvieran dentro del videojuego.

Organizada por sus papás Fernanda Gil y David Rosales, la familia recibió cerca de 80 invitados en una tarde donde todo parecía ocurrir al mismo tiempo: burbujas gigantes flotando entre mesas, slime en las manos y una barra con pizzas, tostilocos, elotitos, espiropapas y nieves de garrafa. 

El show de Sonic y sus amigos fue uno de los momentos más festejados por los pequeños, aunque los brincolines y las estaciones de cerámica también mantuvieron la diversión durante horas. 

Mientras los niños seguían jugando, los adultos festejaban entre cocteles de Aperol Spritz, y gin´s con frutos rojos antes de pasar a una cena mexicana. 

Entre los regalos destacaron legos, monster trucks, rompecabezas, ropa, juguetes y una bicicleta que provocó una enorme sonrisa en el pequeño cumpleañero. ¡Muchas felicidades!

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