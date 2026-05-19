Nicolás Rosales celebró sus cinco años con una fiesta temática de Sonic que llenó el jardín familiar de color azul, monedas doradas y niños corriendo entre estaciones de juego como si estuvieran dentro del videojuego.

Organizada por sus papás Fernanda Gil y David Rosales, la familia recibió cerca de 80 invitados en una tarde donde todo parecía ocurrir al mismo tiempo: burbujas gigantes flotando entre mesas, slime en las manos y una barra con pizzas, tostilocos, elotitos, espiropapas y nieves de garrafa.

El show de Sonic y sus amigos fue uno de los momentos más festejados por los pequeños, aunque los brincolines y las estaciones de cerámica también mantuvieron la diversión durante horas.

Mientras los niños seguían jugando, los adultos festejaban entre cocteles de Aperol Spritz, y gin´s con frutos rojos antes de pasar a una cena mexicana.

Entre los regalos destacaron legos, monster trucks, rompecabezas, ropa, juguetes y una bicicleta que provocó una enorme sonrisa en el pequeño cumpleañero. ¡Muchas felicidades!