Ante el altar del templo de San Juan Macías, Danna Mantiñán Atristain y Juan Pedro Medina Vázquez, hicieron la promesa de amarse toda la vida. Ese día tan especial estuvieron acompañados por sus papás; de ella, Marcela Atristain y Norberto Mantiñán, así como del novio, Patricia Vázquez y Rodrigo Medina, quienes les desearon lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas.

El momento se ambientó con el coro Vivaldi y fue el padre Nivardo Quezada quien les dio el sacramento del matrimonio.

Cerca de 470 invitados llegaron a La Florida para disfrutar de esta elegante recepción, todo a cargo del wedding planner Santiago Villaseñor quien cuidó todos los detalles.

El menú incluyó tostada de pork belly, atún ponzu, short rib, pesca del dia, cheesecake de lotus y fogato de chocolate y para los desvelados, pizza de Little Caesar’s, hamburguesas, burritos espiropapas, elotes y churros. Durante la cena tocó Emilio Peláez, Sophia Treadway cantó una canción a la pareja y Esteban Ochoa fue el DJ. Los novios bailaron al centro de la pista y los acompañaron sus invitados.

De luna de miel los novios se fueron a Vietnam, Bali, Maldivas, Hong Kong, Singapur, Bangkok, y Ubud.