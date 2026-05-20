Miércoles, 20 de Mayo 2026

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Danna y Juan Pedro prometen amarse

El momento se ambientó con el coro Vivaldi y fue el padre Nivardo Quezada quien les dio el sacramento del matrimonio

Por: Aracely Aguilera

Danna Mantiñán Atristain y Juan Pedro Medina Vázquez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 22 de mayo 2026

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Felipe Anderson y Danielle Antonio. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

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Valeria Mantiñán. GENTE BIEN JALISCO / Boda de Danna Mantiñán Atristain y Juan Pedro Medina Vázquez

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Andrés Hoyos, Andrés Ramírez e Iñigo Echeverri. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 22 de mayo 2026

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Mayra Barul, Fernanda Chavira y Piedad Antonio. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Mayra Barul, Fernanda Chavira y Piedad Antonio. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Jorge Martín del Campo y Juan Carlos Martín del Campo, Nicolás Plascencia y Carlos Silva. GENTE BIEN JALISCO / Boda de Danna Mantiñán Atristain y Juan Pedro Medina Vázquez

Jorge Martín del Campo y Juan Carlos Martín del Campo, Nicolás Plascencia y Carlos Silva. GENTE BIEN JALISCO / Boda de Danna Mantiñán Atristain y Juan Pedro Medina Vázquez

Isabel Quijano y Valeria Solórzano. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 22 de mayo 2026

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Paty Carrillo Plasencia. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Paty Carrillo Plasencia. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Fernanda Sampaio, Melissa Mantiñán Atristain y Daniela Sánchez. GENTE BIEN JALISCO / Boda de Danna Mantiñán Atristain y Juan Pedro Medina Vázquez

Fernanda Sampaio, Melissa Mantiñán Atristain y Daniela Sánchez. GENTE BIEN JALISCO / Boda de Danna Mantiñán Atristain y Juan Pedro Medina Vázquez

Marcela Atristain y Norberto Mantiñan. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 22 de mayo 2026

Marcela Atristain y Norberto Mantiñan. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 22 de mayo 2026

Jaime Ordiales y Sofía Martínez. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Jaime Ordiales y Sofía Martínez. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Ante el altar del templo de San Juan Macías,  Danna Mantiñán Atristain y Juan Pedro Medina Vázquez, hicieron la promesa de amarse toda la vida. Ese día tan especial estuvieron acompañados por sus papás; de ella, Marcela Atristain y Norberto Mantiñán, así como del novio,  Patricia Vázquez y Rodrigo Medina, quienes les desearon lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas.

El momento se ambientó con el coro Vivaldi y fue el padre Nivardo Quezada quien les dio el sacramento del matrimonio.

Cerca de 470 invitados llegaron a La Florida para disfrutar de esta elegante recepción, todo a cargo del wedding planner Santiago Villaseñor quien cuidó todos los detalles.

El menú incluyó tostada de pork belly, atún ponzu, short rib, pesca del dia, cheesecake de lotus y fogato de chocolate y para los desvelados, pizza de Little Caesar’s, hamburguesas, burritos espiropapas, elotes y churros. Durante la cena tocó Emilio Peláez, Sophia Treadway cantó una canción a la pareja y Esteban Ochoa fue el DJ. Los novios bailaron al centro de la pista y los acompañaron sus invitados.  

De luna de miel los novios se fueron a Vietnam, Bali, Maldivas, Hong Kong, Singapur, Bangkok, y Ubud.

Evento: Boda de Danna Mantiñán Atristain y Juan Pedro Medina Vázquez.

Fecha: Viernes 8 de mayo.

Lugar: La Florida.

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