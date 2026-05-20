Grupo Casillas presenta Punta Norte Vertical

Grupo Casillas organizó la presentación de su desarrollo Punta Norte Vertical a los miembros de SICAMARA (Sección Inmobiliaria de Cámara de Comercio).

Los anfitriones recibieron a los invitados cordialmente, quienes después de la presentación dieron un recorrido por las instalaciones, donde conocieron el departamento modelo, las amenidades y ecotecnologías, para luego disfrutar de una grata convivencia con coworking.

Jorge Basilio, Rosy Silvestre, Paola Navarro, Ale Morales, Jessy Gutiérrez y Annette Esparza. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 22 de mayo 2026

Daniela Maltos y Paulina Zertuche. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Sergio Ruiz y Alicia Guerrero. GENTE BIEN JALISCO / Presentación del desarrollo Punta Norte Vertical

Punta Norte Vertical es un desarrollo ubicado en Lomas de Independencia, que tiene departamentos para entrega inmediata. Es un proyecto con gran propuesta arquitectónica, calidad constructiva y potencial comercial.

Grupo Casillas es una desarrolladora con 23 años de trayectoria, caracterizada por construir sus desarrollos dentro de la ciudad, que busca siempre la confianza de sus clientes.

Hatti Dávalos, Jorge Casillas y Norma Casillas. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 22 de mayo 2026

Rosy Silvestre, Annette Esparza, Jessy Gutiérrez y Jorge Basilio. GENTE BIEN JALISCO / Presentación del desarrollo Punta Norte Vertical