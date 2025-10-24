Pegaduro en “Expo obra Blanca 2025”

Pegaduro es una marca líder en materiales para la construcción, que cuenta con más de 30 años en el mercado, y en 2025, se consolida como uno de los protagonistas más esperados en Expo obra Blanca 2025 en Ciudad de México.En su segunda participación consecutiva, Pegaduro participó con una propuesta que va más allá de los estándares del sector, la cual mezcla innovación, estilo y experiencias memorables.Este año, la marca sorprende con una colaboración inédita junto a Thoro 650, una firma reconocida por su visión urbana y vanguardista, a través de una pasarela que promete romper esquemas dentro del evento. Esta alianza fusiona diseño, identidad y actitud, apostando por el talento mexicano desde una perspectiva fresca y disruptiva.La experiencia estuvo acompañada por la música de la DJ tapatía Little D, quien recientemente formó parte del line up en Tomorrowland en Bélgica, uno de los festivales de música electrónica más importantes del mundo. Durante la pasarela se ofreció mezcal de Cotija y bocadillos de queso Cotija.Con esta participación, Pegaduro reafirma su compromiso por generar experiencias que conectan con las nuevas generaciones, fusionando producto para la construcción, arte, moda y cultura urbana.Anillo Periférico Manuel Gómez Morín 6000, Col. Artesanos.Página Web: www.pegaduro.com.mxInstagram: @pegaduromediaCP