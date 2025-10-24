Pegaduro en “Expo obra Blanca 2025”

Pegaduro es una marca líder en materiales para la construcción, que cuenta con más de 30 años en el mercado, y en 2025, se consolida como uno de los protagonistas más esperados en Expo obra Blanca 2025 en Ciudad de México.

Pegaduro presente en Expo obra Blanca 2025. GENTE BIEN JAISCO / A. Moreno

En su segunda participación consecutiva, Pegaduro participó con una propuesta que va más allá de los estándares del sector, la cual mezcla innovación, estilo y experiencias memorables.

Pegaduro presente en Expo obra Blanca 2025. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 24 de octubre 2025

Este año, la marca sorprende con una colaboración inédita junto a Thoro 650, una firma reconocida por su visión urbana y vanguardista, a través de una pasarela que promete romper esquemas dentro del evento. Esta alianza fusiona diseño, identidad y actitud, apostando por el talento mexicano desde una perspectiva fresca y disruptiva.

Pegaduro presente en Expo obra Blanca 2025. GENTE BIEN JALISCO / A. Moreno

La experiencia estuvo acompañada por la música de la DJ tapatía Little D, quien recientemente formó parte del line up en Tomorrowland en Bélgica, uno de los festivales de música electrónica más importantes del mundo. Durante la pasarela se ofreció mezcal de Cotija y bocadillos de queso Cotija.

DJ Little D. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 24 de octubre 2025

Pegaduro presente en Expo obra Blanca 2025. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 24 de octubre 2025

Con esta participación, Pegaduro reafirma su compromiso por generar experiencias que conectan con las nuevas generaciones, fusionando producto para la construcción, arte, moda y cultura urbana.

Pegaduro presente en Expo obra Blanca 2025. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 24 de octubre 2025

Evento: Pegaduro presente en Expo obra Blanca 2025. Lugar: Expo Santa Fe. Fecha: 16 de octubre de 2025.

Pegaduro presente en Expo obra Blanca 2025. GENTE BIEN JALISCO / A. Moreno

Pegaduro presente en Expo obra Blanca 2025. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 24 de octubre 2025

Pegaduro

Anillo Periférico Manuel Gómez Morín 6000, Col. Artesanos.

Página Web: www.pegaduro.com.mx

Instagram: @pegaduromedia

CP