Gente Bien | Cuencos de cristal

Cuencos de cristal: The Root, vibraciones para sanar y abrir el corazón

Una mañana muy especial vivieron las invitadas al lanzamiento de la nueva colección de cuencos de cristal The Root, realizado el 27 de noviembre en Mutuo Vive

Por: Aracely Aguilera

Sofía Tamargo. GENTE BIEN JALISCO / Lanzamiento de la nueva colección de cuencos de cuarzo

Fernanda Gómez Vidrio. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 9 de enero 2026

Sofía Tamargo. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Fernanda Gómez Vidrio. GENTE BIEN JALISCO / Lanzamiento de la nueva colección de cuencos de cuarzo.

Wera De la Garza. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

María Sáenz. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 9 de enero 2026

Michelle Gómez Vidrio. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Sarah Alafandi. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 9 de enero 2026

Marijo Vázquez y Aida Romero. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Carlos Barrero y Marifer Rosales. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 9 de enero 2026

Leslie Ávila y Selma Ibarra. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

La cita fue a las 9:00 am donde fueron recibidas 30 invitadas con una ambientación relajante de aromaterapia y con algunos obsequios de patrocinadores como Sesen, Soul Forest y Vervan. Comenzaron con una plática “El hábito de mirar hacia adentro” de Sofía Tamargo junto con una dinámica de “Pensamiento raíz”, posteriormente Fernanda Gómez Vidrio hizo una meditación y sound healing con cuencos 432 Hz con la frecuencia de la creación. También hicieron la presentación de estos cuencos, hablándoles del concepto, materiales y las frecuencias, mientras disfrutaban de té, smothies matcha y snacks.

Más información en: @the____root www.theroot.com.mx

Evento: Lanzamiento de la nueva colección de cuencos de cuarzo.

Fecha: 27 de noviembre.

Lugar: Mutuo Vive.

Anfitrionas: Fernanda Gómez Vidrio y Sofía Tamargo.

