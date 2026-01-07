Cuencos de cristal: The Root, vibraciones para sanar y abrir el corazón

La cita fue a las 9:00 am donde fueron recibidas 30 invitadas con una ambientación relajante de aromaterapia y con algunos obsequios de patrocinadores como Sesen, Soul Forest y Vervan. Comenzaron con una plática “El hábito de mirar hacia adentro” de Sofía Tamargo junto con una dinámica de “Pensamiento raíz”, posteriormente Fernanda Gómez Vidrio hizo una meditación y sound healing con cuencos 432 Hz con la frecuencia de la creación. También hicieron la presentación de estos cuencos, hablándoles del concepto, materiales y las frecuencias, mientras disfrutaban de té, smothies matcha y snacks.Más información en: @the____root www.theroot.com.mxCP