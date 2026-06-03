Orgullosamente tapatíos: One Goal, un equipo, un objetivo

A unos días de iniciar la Copa Mundial de la FIFA 2026, el 20 de mayo se organizó el evento llamado "One Goal: Un equipo, un objetivo" que fue una reunión para cerrar filas.

Carolina Hernández y Karla Carrillo. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Olimpia Cabral, Host City Manager y Montserrat Hidalgo, Host City Officer, dieron palabras de aliento y reconocimiento a las personas que están detrás del Comité de la Ciudad Sede.

Ivette Flores. GENTE BIEN JALISCO / Somos Guadalajara One Goal

Para el equipo de Host City Guadalajara, este encuentro marcó el banderazo de salida para el arranque de la operación del torneo. Haciendo que éste fuera un espacio social, de interacción y de celebración antes de iniciar con la etapa más intensa, reuniendo al Comité Organizador de Guadalajara, creadores de contenido y medios de comunicación.

Natalia Cuéllar. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 5 de junio 2026

GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero