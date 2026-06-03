Miércoles, 03 de Junio 2026

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Orgullosamente tapatíos: One Goal, un equipo, un objetivo

Para Host City, este encuentro marcó el banderazo de la operación del torneo, haciendo de este un espacio social de interacción y celebración

Por: Aracely Aguilera

Montserrat Hidalgo, Olimpia Cabral y Andrés Labán. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 5 de junio 2026

Montserrat Hidalgo, Olimpia Cabral y Andrés Labán. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 5 de junio 2026

A unos días de iniciar la Copa Mundial de la FIFA 2026, el 20 de mayo se organizó el evento llamado "One Goal: Un equipo, un objetivo" que fue una reunión para cerrar filas.

Carolina Hernández y Karla Carrillo. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Olimpia Cabral, Host City Manager y Montserrat Hidalgo, Host City Officer, dieron palabras de aliento y reconocimiento a las personas que están detrás del Comité de la Ciudad Sede.  

Ivette Flores. GENTE BIEN JALISCO / Somos Guadalajara One Goal

Para el equipo de Host City Guadalajara, este encuentro marcó el banderazo de salida para el arranque de la operación del torneo. Haciendo que éste fuera un espacio social, de interacción y de celebración antes de iniciar con la etapa más intensa, reuniendo al Comité Organizador de Guadalajara, creadores de contenido y medios de comunicación.

Natalia Cuéllar. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 5 de junio 2026
GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Evento: Somos Guadalajara One Goal.

Fecha: 22 de mayo.

Lugar: Terraza Mutuo Naciones Unidas.

Cita: 5:00 pm.

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