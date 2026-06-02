Inauguración histórica: Rod Stewart marcará el inicio del Coliseo GNP con el cierre de su gira The Final Run

El legendario cantante Rod Stewart será el encargado de inaugurar el nuevo Coliseo GNP Seguros en Guadalajara, posicionando a la ciudad como un referente internacional del entretenimiento en vivo. Producción global: El tour recorrerá grandes recintos desde Las Vegas hasta festivales como Rock in Rio Portugal, antes de llegar a tierras mexicanas.

Como parte de su paso por nuestro país, Sir Rod Stewart se presentará en el nuevo Coliseo GNP Seguros en Guadalajara el próximo 11 de septiembre, en lo que será una noche histórica encabezada por una de las figuras más importantes e influyentes de la música mundial. Este concierto marcará el inicio de operaciones de un recinto diseñado bajo estándares internacionales, fortaleciendo a Guadalajara como uno de los destinos más importantes para el entretenimiento en vivo en América Latina.

The Final Run marca el cierre de una era dorada sobre los escenarios, despidiéndose de su audiencia global con un legado que permanecerá intacto en la historia de la música.

Cada espectáculo promete ser una experiencia sin precedentes, con una producción de primer nivel y un repertorio cargado de los éxitos icónicos que lo consolidaron como uno de los artistas en vivo más grandes de todos los tiempos.

La aclamada gira ya ha recorrido diversos escenarios en Estados Unidos y continuará su marcha hasta septiembre de este año, visitando ciudades como Las Vegas, Cleveland y Virginia. Además, el tour de despedida llegará a Europa con presentaciones destacadas en Rock in Rio Portugal y en el Roig Arena en España .

La trascendencia de Rod Stewart en México es histórica. En 1989, fue precisamente el cantante británico quien marcó el inicio de los conciertos masivos en el país. Su histórica visita no solo abrió una nueva era para la música en vivo, sino que demostró que México era epicentro para recibir a las producciones más ambiciosas del mundo.

Los tarjetahabientes de Banamex para los conciertos en México tendrán acceso a boletos en preventa desde el 5 de junio a las 11:00 a.m. y un día después estarán disponibles en las taquillas de los inmuebles y a través de Ticketmaster.

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