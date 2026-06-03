Miércoles, 03 de Junio 2026

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Gente Bien | Primera Comunión

Patricio Soto López, emotiva celebración familiar en su Comunión

Patricio estuvo acompañado por sus papás, Sandra López y Antonio Soto, así como por sus padrinos Aurelio López  y Pepis Martínez, quienes compartieron con gran alegría este importante acontecimiento

Por: C. Jimeno

Antonio Soto, Patricio Soto López y Sandra López. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 5 de Junio 2026

Antonio Soto, Patricio Soto López y Sandra López. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 5 de Junio 2026

Pepis Martínez de López y Aurelio López Rocha. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Pepis Martínez de López y Aurelio López Rocha. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Aurelio López Martínez, Lorena Navarrete y Salvador López Navarrete. GENTE BIEN JALISCO / Primera Comunión de Patricio Soto López

Aurelio López Martínez, Lorena Navarrete y Salvador López Navarrete. GENTE BIEN JALISCO / Primera Comunión de Patricio Soto López

Tomás López y Ana Matos. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 5 de Junio 2026

Tomás López y Ana Matos. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 5 de Junio 2026

Antonio Soto, Patricio Soto, Sandra y Julianna López. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Antonio Soto, Patricio Soto, Sandra y Julianna López. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Carolina Dubin y Eduardo Schmidt. GENTE BIEN JALISCO / Primera Comunión de Patricio Soto López

Carolina Dubin y Eduardo Schmidt. GENTE BIEN JALISCO / Primera Comunión de Patricio Soto López

Tomás López Rocha y Mónica Águila. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 5 de Junio 2026

Tomás López Rocha y Mónica Águila. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 5 de Junio 2026

Julianna López Martínez y Ella Schmidt. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Julianna López Martínez y Ella Schmidt. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Leticia Benavente y Roberto Hernández. GENTE BIEN JALISCO / Primera Comunión de Patricio Soto López

Leticia Benavente y Roberto Hernández. GENTE BIEN JALISCO / Primera Comunión de Patricio Soto López

Con una emotiva ceremonia religiosa celebrada el pasado 23 de mayo de 2026 en la Capilla de Colinas de San Javier, el pequeño Patricio Soto López recibió por primera vez el sacramento de la Comunión, acompañado del cariño de familiares y amigos cercanos.

La misa fue oficiada por el Pbro. Alfredo Márquez, en un ambiente lleno de fe y emotividad, siendo precisamente la ceremonia religiosa uno de los momentos más especiales y significativos para la familia.

Patricio estuvo acompañado por sus papás, Sandra López Martínez y Antonio Soto, así como por sus padrinos Aurelio López Rocha y Pepis Martínez de López, quienes compartieron con gran alegría este importante acontecimiento espiritual.

Posteriormente, alrededor de 50 invitados se reunieron para celebrar en un ambiente familiar y muy divertido, donde la decoración, realizada por Vantyballoon, destacó por su original temática inspirada en juguetes tradicionales y detalles de talavera, creando una atmósfera colorida y muy mexicana.

El comulgante lució elegante con traje para la ocasión, mientras que los asistentes disfrutaron de un delicioso menú compuesto por tacos y tortas ahogadas, además de múltiples actividades recreativas como tirolesa, gotcha, alberca, lanchas y puestos de feria, que mantuvieron entretenidos a chicos y grandes durante toda la celebración.

Uno de los detalles más comentados fue el original souvenir para los niños invitados: un kit personalizado con su nombre que incluía termo, trompo, pistola de agua y globos, convirtiéndose en un recuerdo muy especial de esta inolvidable Primera Comunión.

Evento: Primera Comunión de Patricio Soto López.

Fecha: Sábado 23 de mayo.

Lugar: Florida Eventos.

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