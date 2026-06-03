Con una emotiva ceremonia religiosa celebrada el pasado 23 de mayo de 2026 en la Capilla de Colinas de San Javier, el pequeño Patricio Soto López recibió por primera vez el sacramento de la Comunión, acompañado del cariño de familiares y amigos cercanos.

La misa fue oficiada por el Pbro. Alfredo Márquez, en un ambiente lleno de fe y emotividad, siendo precisamente la ceremonia religiosa uno de los momentos más especiales y significativos para la familia.

Patricio estuvo acompañado por sus papás, Sandra López Martínez y Antonio Soto, así como por sus padrinos Aurelio López Rocha y Pepis Martínez de López, quienes compartieron con gran alegría este importante acontecimiento espiritual.

Posteriormente, alrededor de 50 invitados se reunieron para celebrar en un ambiente familiar y muy divertido, donde la decoración, realizada por Vantyballoon, destacó por su original temática inspirada en juguetes tradicionales y detalles de talavera, creando una atmósfera colorida y muy mexicana.

El comulgante lució elegante con traje para la ocasión, mientras que los asistentes disfrutaron de un delicioso menú compuesto por tacos y tortas ahogadas, además de múltiples actividades recreativas como tirolesa, gotcha, alberca, lanchas y puestos de feria, que mantuvieron entretenidos a chicos y grandes durante toda la celebración.

Uno de los detalles más comentados fue el original souvenir para los niños invitados: un kit personalizado con su nombre que incluía termo, trompo, pistola de agua y globos, convirtiéndose en un recuerdo muy especial de esta inolvidable Primera Comunión.