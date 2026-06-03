Luz María Morán Díaz y Herón Rodríguez Rodríguez celebraron su unión el pasado 22 de mayo de 2026 en una elegante y emotiva ceremonia cristiana oficiada por el pastor Carlos Amaro en Florida Eventos, rodeados del cariño de familiares y amigos que fueron testigos de uno de los días más importantes de sus vidas.

La novia es hija de Luz María Díaz Díaz y de Carlos Morán Castañeda (+), mientras que el novio es hijo de Mily Rodríguez y de Herón Rodríguez Giacinti (+), quienes estuvieron presentes en el corazón y los recuerdos de esta significativa celebración.

A pesar de la lluvia que se presentó durante la jornada, el ánimo y la alegría nunca disminuyeron, convirtiendo la celebración en una noche aún más especial y memorable para los recién casados y sus invitados.

La recepción reunió a más de 230 asistentes en una atmósfera cálida y sofisticada, cuidadosamente diseñada por Merak Eventos, firma encargada tanto de la coordinación como de la decoración del evento. Cada detalle reflejó el estilo de los novios, creando un ambiente romántico y contemporáneo que marcó la velada.

Luzmaría lució un vestido de Aire Barcelona, complementado con un emotivo detalle familiar: un anillo heredado de la abuela del novio, símbolo del vínculo y tradición que ahora continúa en esta nueva etapa. El tocado, prestado por una amiga cercana, añadió un toque sentimental al look nupcial.

Los invitados disfrutaron de un menú especialmente seleccionado para la ocasión. Como entradas se sirvieron crema de tres pimientos y sopa azteca. Los platillos fuertes incluyeron pollo cuatro estaciones, relleno de queso crema y durazno en salsa de cuatro estaciones, así como lomo Belfresi, relleno de espinaca, queso de cabra y almendra en salsa pomodoro acompañado de puré de papa. Para el postre, los asistentes degustaron volcán de dulce de leche con nieve y tiramisú. La celebración también contó con una amplia selección de destilados, vinos, cerveza y carajillos.

Durante la recepción, los asistentes disfrutaron de una velada llena de música y celebración. Un dueto de cuerdas ambientaron los distintos momentos en la ceremonia, mientras que el grupo Blam y el DJ de Santana Producciones mantuvieron el ambiente festivo hasta entrada la noche. Uno de los momentos más emotivos fue el primer vals de los recién casados, quienes eligieron Iris, de Go- Go Dolls, para inaugurar la pista de baile.

La historia de amor de Luzmaría y Herón comenzó gracias a amigos en común. Tras año y medio de relación y un año viviendo juntos, decidieron dar el siguiente paso. La propuesta de matrimonio tuvo lugar en Punta Mita, durante una romántica escapada en la playa que sorprendió por completo a la novia.

Con sonrisas, abrazos y una celebración llena de detalles especiales, la pareja inició oficialmente una nueva etapa juntos, acompañados por las personas más importantes de su vida.