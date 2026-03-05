María Valeria Hidalgo del Toro es licenciada en Ciencias de la Comunicación por el ITESO. Tiene un máster en Televisión y Radio por la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid, España, y una maestría en Administración de Empresas por el TEC de Monterrey. Es emprendedora, empresaria y mamá de un niño de seis años, quien es su mayor motor e inspiración.

Al ser originaria de Ciudad Guzmán, Jalisco, cree firmemente en el talento del sur del estado y en el poder de las mujeres para liderar con propósito, sensibilidad y visión de futuro.

Actualmente es gerente general de su propio emprendimiento, Tarimas y Embalajes DIPISUR, una empresa enfocada en la innovación, la sustentabilidad y la calidad en soluciones de embalaje para exportación. Además de estar involucrada activamente en la estrategia, el crecimiento y la visión social de la empresa, comenta que esta surge de la necesidad de ofrecer soluciones reales a un mercado que exige productos de exportación de alta calidad, pero también del deseo de hacerlo de una forma responsable con el medio ambiente.

A lo largo de seis años, DIPISUR ha crecido firmemente paso a paso. Hoy es una empresa que ha logrado posicionarse, ha atraído a grandes clientes y ha generado confianza gracias a su compromiso con la sustentabilidad, la calidad y las personas.

Valeria Hidalgo para la edición: Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de marzo 2026

Valeria está cumpliendo su sueño profesional: ser una empresaria de bien que aporte valor a la sociedad y al medio ambiente, e inspire a otras personas —especialmente a mujeres— a creer en sus ideas y en su capacidad de liderazgo.

Entre sus siguientes metas está seguir creando proyectos que inspiren y motiven, fortalecer DIPISUR y desarrollar nuevas iniciativas que generen impacto social y ambiental. También busca continuar siendo portavoz de muchas mujeres en el sur de Jalisco, demostrando que desde cualquier lugar se pueden construir grandes historias.

“Hoy celebro a las mujeres que se atreven, que trabajan con pasión y que transforman su entorno con valentía y congruencia”

La empresaria, ganadora del Premio Emprendedor Coparmex Jalisco 2024 y voluntaria de la Cruz Roja Mexicana desde hace nueve años, ofrece un mensaje a todas las mujeres en este Día Internacional de la Mujer: que nunca dejemos de creer en nosotras mismas, incluso cuando el camino parece cuesta arriba. Ser mujer, emprendedora y mamá no es una limitante, es una fortaleza. Cada paso que damos abre camino para otras.

