María Valeria Hidalgo del Toro es licenciada en Ciencias de la Comunicación por el ITESO. Tiene un máster en Televisión y Radio por la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid, España, y una maestría en Administración de Empresas por el TEC de Monterrey. Es emprendedora, empresaria y mamá de un niño de seis años, quien es su mayor motor e inspiración.Al ser originaria de Ciudad Guzmán, Jalisco, cree firmemente en el talento del sur del estado y en el poder de las mujeres para liderar con propósito, sensibilidad y visión de futuro.Actualmente es gerente general de su propio emprendimiento, Tarimas y Embalajes DIPISUR, una empresa enfocada en la innovación, la sustentabilidad y la calidad en soluciones de embalaje para exportación. Además de estar involucrada activamente en la estrategia, el crecimiento y la visión social de la empresa, comenta que esta surge de la necesidad de ofrecer soluciones reales a un mercado que exige productos de exportación de alta calidad, pero también del deseo de hacerlo de una forma responsable con el medio ambiente.A lo largo de seis años, DIPISUR ha crecido firmemente paso a paso. Hoy es una empresa que ha logrado posicionarse, ha atraído a grandes clientes y ha generado confianza gracias a su compromiso con la sustentabilidad, la calidad y las personas.Valeria está cumpliendo su sueño profesional: ser una empresaria de bien que aporte valor a la sociedad y al medio ambiente, e inspire a otras personas —especialmente a mujeres— a creer en sus ideas y en su capacidad de liderazgo.Entre sus siguientes metas está seguir creando proyectos que inspiren y motiven, fortalecer DIPISUR y desarrollar nuevas iniciativas que generen impacto social y ambiental. También busca continuar siendo portavoz de muchas mujeres en el sur de Jalisco, demostrando que desde cualquier lugar se pueden construir grandes historias.La empresaria, ganadora del Premio Emprendedor Coparmex Jalisco 2024 y voluntaria de la Cruz Roja Mexicana desde hace nueve años, ofrece un mensaje a todas las mujeres en este Día Internacional de la Mujer: que nunca dejemos de creer en nosotras mismas, incluso cuando el camino parece cuesta arriba. Ser mujer, emprendedora y mamá no es una limitante, es una fortaleza. Cada paso que damos abre camino para otras.Facebook: Valeria Hidalgo del Toro, Tarimas y Embalajes DIPISURInstagram: @valehdtJG