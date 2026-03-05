Nadia de Lourdes Hernández Serratos es una joven tapatía deportista profesional que forma parte del equipo de los Charros de Jalisco en la liga de softbol. Es licenciada en Administración de Empresas, profesión que ejerce en una constructora y que combina con el deporte profesional.

Desde los cuatro años empezó a practicar béisbol, pero a los ocho dio su primer paso hacia el softbol, ya que le explicaron que para las niñas el béisbol podía ser peligroso y que no había mucho futuro en ese deporte. A partir de los 11 años, Nadia se desarrolló en el softbol participando en equipos amateurs, con los que compitió en olimpiadas en diferentes estados del país, así como en un torneo realizado en Puerto Rico.

En 2019 se despidió de las olimpiadas con una medalla de bronce y en 2023 realizó el tryout en Ciudad de México para los Charros de Jalisco. A pesar de tener dudas porque no llevaba el mismo entrenamiento que cuando participaba en las olimpiadas, su papá, amigos y exentrenadores la motivaron a intentarlo. Cuando se realizó el draft fue anunciada como una de las jugadoras seleccionadas para el equipo de softbol de los Charros de Jalisco.

Nadia Hernández para la edición: Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de marzo 2026

Este 2026 es su tercer año con Charros de Jalisco, donde actualmente juega en la posición de jardín izquierdo y, en ocasiones, como jardín derecho. Con 15 años de trayectoria deportiva, también se ha desarrollado en posiciones como pitcher y jardinero central.

Su consejo para las niñas a las que les gusta el softbol, aunque parezca repetitivo, es: “no se rindan, no se sabe cuándo te van a llamar. Todas pasamos por una mala racha, en un partido, en un torneo o en una temporada, pero no te desanimes, porque si te gusta, siempre va a ser para ti”.

Sobre su sueño profesional expresa: “realmente creo que ya lo logré, que fue quedar campeona con mi equipo en 2024, las primeras campeonas. Y mi sueño ahora es que por un home run ganemos o pasemos a la siguiente ronda, pero siempre con el equipo”.

Acerca de lo que más le gusta del softbol, menciona que “es mi salvación en muchas cosas. Cuando te sientes frustrada en el trabajo, en tu vida personal o con la familia, es como tu salida. Al llegar al campo es como darlo todo”.

Su mensaje para todas las mujeres en el Día Internacional de la Mujer es que “sigamos luchando, no hay barreras entre nosotras. Siempre nos han dicho que somos el sexo débil, pero realmente yo no me siento así, jamás me he sentido”.

