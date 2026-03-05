Gabriela Moreno es cofundadora de Conecte Talento, una firma especializada en soluciones estratégicas de recursos humanos que combina el servicio de headhunting con el desarrollo de productos tecnológicos para que las empresas innoven y profesionalicen su gestión del talento.

En su rol como socia de la firma se enfoca en la consolidación institucional de la empresa, fortaleciendo su estructura y proyección estratégica. Impulsa el crecimiento tecnológico como parte de su evolución y trabaja en formalizar la responsabilidad social como un eje integral del modelo de negocio, tanto hacia sus colaboradores como en vinculación con otras instituciones.

Invita a que las mujeres sigan preparándose y confiando en su capacidad, cada una en el ámbito que haya elegido. Hay mujeres que transforman desde el liderazgo, otras desde el servicio a los más vulnerables y muchas desde la formación de familias que aportan personas de bien a la sociedad

En 2026 están consolidando su sistema de gestión de talento Conecte Talento Systems, una plataforma que nació para profesionalizar el reclutamiento y que hoy ha evolucionado hacia una solución integral que acompaña a las empresas en la gestión y desarrollo de su talento, desde el candidato hasta el colaborador activo.

En su trabajo le inspira saber que una buena decisión de talento puede cambiar el rumbo de una empresa y, al mismo tiempo, transformar la vida de una persona. También ver cómo la implementación de tecnología y la decisión de innovar modifican la mentalidad de los equipos. Cuando una organización adopta herramientas más estructuradas comienza a trabajar con mayor claridad, eficiencia y enfoque en resultados. Ser testigo del proceso, desde el cambio de mentalidad hasta la mejora en productividad y desempeño, confirma que innovar siempre vale la pena, aunque al principio implique adaptación y esfuerzo.

Uno de sus mayores retos ha sido la construcción y el mantenimiento de una marca empleadora sólida que permita atraer talento altamente competitivo. Hoy los candidatos no solo evalúan el sueldo, sino también la cultura, la reputación y la propuesta de valor de la empresa. Otro gran desafío es la gestión y retención del talento. Para disminuir la rotación es necesario ajustar la cultura organizacional hacia un enfoque humano, donde exista desarrollo, flexibilidad y sentido de pertenencia. Esta firma hace la diferencia porque no solo cubre vacantes, sino que asesora estratégicamente a sus clientes, entendiendo su cultura y objetivos para asegurar decisiones alineadas a largo plazo. Además, integran tecnología que hace los procesos más objetivos, eficientes y ágiles.

Gabriela Moreno para la edición: Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Gabriela reconoce el éxito como la suma diaria de disciplina y decisiones coherentes con sus valores. Ha aprendido que los resultados no siempre son inmediatos, por lo que la constancia y la preparación continua son fundamentales. También ha entendido la importancia de la humildad: reconocer sus áreas de oportunidad, trabajar en ellas y rodearse de personas mejores que ella, que eleven el nivel de cada proyecto. Sobre todo, sigue trabajando en una vida personal más sólida, donde el cuidado de su salud y el bienestar integral no solo fortalecen su carácter, sino que también la hacen más productiva, enfocada y resiliente como empresaria.

Gabriela Moreno

Instagram: @gabriela.moreno.r, @conecte.talento

JG