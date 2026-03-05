La Dra. Tatiana Esther Anaya Zúñiga tiene hoy la responsabilidad de ser Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado. Esto implica asesorar y representar legalmente al Gobierno, coordinar a las áreas jurídicas y asegurar que cada decisión se tome con sustento técnico y dentro del marco constitucional.

Su verdadero proyecto, el que le apasiona, es poder humanizar las leyes. Busca que cada proyecto que impulsan tenga un profundo sentido social, que dejen de ver a las leyes como algo frío, lejano o complejo, y las conviertan en herramientas claras y cercanas que realmente sirvan a la gente. Para ella, el derecho es, ante todo, un servicio.

Le inspira saber que el trabajo jurídico puede incidir en la vida cotidiana de las personas. El Derecho no es solo normas; es una herramienta para generar orden, certeza y justicia.

Tatiana Esther para la edición: Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de marzo 2026

La idea de darle a las leyes ese “vuelco social” para quitarles su aspecto frío y que sean claras y útiles es su motor de todos los días. Pero en específico, su mayor inspiración son las niñas y los niños de nuestro estado. Todo su equipo sabe que cuando un proyecto puede cambiar su entorno, su seguridad o su futuro, se entrega por completo. Trabajar para que tengan un mejor presente es lo que le da sentido a su labor humana y de servicio.

Hoy le gustaría destacar a esas mujeres que, sin importar dónde trabajen, ya sea en una oficina, en una fábrica o en el hogar, tienen la increíble capacidad de cuidar a los demás y dividen su tiempo, su energía y su corazón en dos o en tres. Son el verdadero pilar de la sociedad.

En el ámbito nacional, reconoce a mujeres que han sabido sostenerse en la vida pública y asumir responsabilidades complejas, como Ivonne Ortega, Margarita Zavala, Patricia Mercado y Josefina Vázquez Mota. Más allá de posturas políticas, valora la capacidad de liderazgo, el carácter y la permanencia en espacios donde las decisiones impactan la vida de las personas.

Tatiana Esther para la edición: Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO

No cree en las claves mágicas, pero sí en una fórmula que a ella le ha funcionado: la disciplina y la organización, pero siempre acompañadas de empatía. Otra parte fundamental es saber conformar equipos. Asegura que el éxito no es un logro individual, sino ver crecer a las personas que le rodean, reconocer no solo sus capacidades, sino también sus esfuerzos.

Su mensaje a la mujer es que la igualdad no es una causa exclusiva de las mujeres, es una responsabilidad de toda la sociedad. Generar condiciones para que el talento, la preparación y el esfuerzo sean los factores que definan las oportunidades. Considera que el 8 de marzo es un momento para reconocer avances, pero también para asumir que la igualdad sustantiva se construye todos los días, desde las instituciones, las organizaciones y la vida cotidiana.

Para ella, el servicio público es una responsabilidad permanente que exige preparación, integridad y una profunda sensibilidad social. El derecho puede ser una herramienta de transformación cuando se ejerce con visión de Estado y con la convicción de que cada decisión debe contribuir a mejorar la vida de las personas.

Tatiana Esther

Facebook: Tatiana Anaya

Instagram: @tatianaanayaz

JG