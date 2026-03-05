La Dra. Tatiana Esther Anaya Zúñiga tiene hoy la responsabilidad de ser Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado. Esto implica asesorar y representar legalmente al Gobierno, coordinar a las áreas jurídicas y asegurar que cada decisión se tome con sustento técnico y dentro del marco constitucional.Su verdadero proyecto, el que le apasiona, es poder humanizar las leyes. Busca que cada proyecto que impulsan tenga un profundo sentido social, que dejen de ver a las leyes como algo frío, lejano o complejo, y las conviertan en herramientas claras y cercanas que realmente sirvan a la gente. Para ella, el derecho es, ante todo, un servicio.Le inspira saber que el trabajo jurídico puede incidir en la vida cotidiana de las personas. El Derecho no es solo normas; es una herramienta para generar orden, certeza y justicia.La idea de darle a las leyes ese “vuelco social” para quitarles su aspecto frío y que sean claras y útiles es su motor de todos los días. Pero en específico, su mayor inspiración son las niñas y los niños de nuestro estado. Todo su equipo sabe que cuando un proyecto puede cambiar su entorno, su seguridad o su futuro, se entrega por completo. Trabajar para que tengan un mejor presente es lo que le da sentido a su labor humana y de servicio.Hoy le gustaría destacar a esas mujeres que, sin importar dónde trabajen, ya sea en una oficina, en una fábrica o en el hogar, tienen la increíble capacidad de cuidar a los demás y dividen su tiempo, su energía y su corazón en dos o en tres. Son el verdadero pilar de la sociedad.En el ámbito nacional, reconoce a mujeres que han sabido sostenerse en la vida pública y asumir responsabilidades complejas, como Ivonne Ortega, Margarita Zavala, Patricia Mercado y Josefina Vázquez Mota. Más allá de posturas políticas, valora la capacidad de liderazgo, el carácter y la permanencia en espacios donde las decisiones impactan la vida de las personas.No cree en las claves mágicas, pero sí en una fórmula que a ella le ha funcionado: la disciplina y la organización, pero siempre acompañadas de empatía. Otra parte fundamental es saber conformar equipos. Asegura que el éxito no es un logro individual, sino ver crecer a las personas que le rodean, reconocer no solo sus capacidades, sino también sus esfuerzos.Su mensaje a la mujer es que la igualdad no es una causa exclusiva de las mujeres, es una responsabilidad de toda la sociedad. Generar condiciones para que el talento, la preparación y el esfuerzo sean los factores que definan las oportunidades. Considera que el 8 de marzo es un momento para reconocer avances, pero también para asumir que la igualdad sustantiva se construye todos los días, desde las instituciones, las organizaciones y la vida cotidiana.Para ella, el servicio público es una responsabilidad permanente que exige preparación, integridad y una profunda sensibilidad social. El derecho puede ser una herramienta de transformación cuando se ejerce con visión de Estado y con la convicción de que cada decisión debe contribuir a mejorar la vida de las personas.Facebook: Tatiana AnayaInstagram: @tatianaanayazJG