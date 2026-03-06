Patricia Guadalupe Campos Alfaro, actual Procuradora General de la Defensa del Trabajo en Jalisco, es una mujer que ha dedicado más de 25 años de su vida al servicio público, siempre guiada por una profunda vocación de justicia y cercanía con las personas, abogada de profesión, con maestría y doctorado en Derecho Constitu cional, ha recorrido con firmeza y compromiso los ámbitos municipal, estatal y federal.

Su trayectoria incluye haber sido síndica del municipio de Guadalajara, regidora, así como servidora en instituciones como la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría General de Gobierno y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Lo que ha marcado cada etapa de su camino es la convicción de que las instituciones deben responder a las necesidades reales de la ciudadanía, en su papel como procuradora, enfatiza que su misión es proteger y defender los derechos de las y los trabajadores, ofreciendo orientación y re presentación legal gratuita, siempre con un trato humano y cercano.

Patricia reconoce que uno de los mayores retos de su carrera ha sido abrir y consolidar espacios en ámbitos históricamente dominados por los hombres, con serenidad y firmeza, comparte que la clave ha estado en su preparación sólida, en la toma de decisiones claras y en la construc ción de resultados tangibles, su historia refleja no solo la fuerza de una profesional comprometida, sino también la sensibilidad de una mujer que ha hecho de la justicia laboral un camino de servicio y dignidad.

En esta etapa de su trayectoria, Patricia Guadalupe Campos Alfaro tiene como propósito consolidar una procuraduría cercana, eficiente y transparente, capaz de convertirse en un verda dero referente de confianza para las y los traba jadores de Jalisco.

Su visión se centra en fortale cer los mecanismos de conciliación y representación legal, de manera que los conflic tos laborales puedan resolverse con justicia y en tiempos razonables.

Su meta es que la institución sea reconocida como sinónimo de respaldo y seguridad para las familias, un espacio donde las personas encuentren no solo soluciones jurídicas, sino también acompañamiento humano, con firmeza, sostiene que “el gobierno debe estar al servicio de la gente, no al revés”, reafirmando así su convicción de que la justicia laboral debe ser un puente de dignidad y confianza entre las instituciones y la sociedad.

El sueño profesional de Patricia Guadalupe Campos Alfaro es seguir sirviendo a la sociedad desde los espacios donde pueda contribuir a construir un gobierno más justo, humano y cerca no.

Originaria de Lagos de Moreno, tierra de gente trabajadora, reconoce que de ahí proviene su convicción sobre el valor del esfuerzo y la responsabilidad, esa raíz la inspira a continuar apor tando experiencia, firmeza y vocación de servicio a las comunidades que la formaron y al estado que le ha permitido crecer profesionalmente.

Consciente de los desafíos que enfrentan las familias trabajadoras en la actualidad, Patricia busca que su labor sea un puente de confianza y respaldo.

Para ella, el equilibrio entre la vida profesional y personal es posible gracias a la disciplina, la organización y, sobre todo, al apoyo de sus dos hijos, quienes son su pilar y motor. “Procuro mantener siempre los pies en la tierra y recordar mis raíces.

Entender el esfuerzo cotidia no de las familias trabajadoras me permite no per der de vista para quién es el servicio público y por qué vale la pena ejercerlo con responsabilidad”, afirma con convicción.

Su semblanza refleja no solo la trayectoria de una profesional sólida, sino también la sensibilidad de una mujer que entiende que la justicia la boral no es un concepto abstracto, sino una nece sidad urgente que toca la vida de miles de familias, Patricia Guadalupe Campos Alfaro encarna la idea de que el servicio público debe ser cercano, humano y profundamente comprometido con la dignidad de las personas.

