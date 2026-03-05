Andrea Alejandra Romo Ramírez es licenciada en Administración Financiera y Sistemas, está dedicada a “construir empresas con alma”. Actualmente, lidera Grupo Cotidiano, el cual busca ser un lugar de encuentro, conexión y transformación para visitantes y trabajadores. Asimismo es creadora de la marca Lüsou Activewear, que nace del “deseo genuino de impulsar bienestar, hábitos conscientes y amor propio”. Su proyecto más importante es “formar equipos donde las personas crezcan, descubran su potencial y se sientan vistas”. Cree “profundamente que los negocios pueden ser plataformas para trascender, impactar familias y dejar huella en la comunidad”.

Andrea Romo para la edición: Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de marzo 2026

En su labor para Cotidiano, comenta que “2026 es un año para profesionalizar aún más la operación, consolidar nuestra presencia en nuevos mercados y demostrar que se puede crecer sin perder el alma”. Al respecto da a conocer que ya se abrió una sucursal de Cotidiano en Miami, Florida, “una ciudad vibrante, multicultural y profundamente conectada con nuestras raíces latinas”. Menciona que “abrir en otra ciudad y en otro país implica riesgo, adaptación y mucha humildad para volver a empezar. Pero también representa crecimiento, expansión de visión y la confirmación de que cuando trabajas con propósito, los caminos se alinean”.

Andrea Romo para la edición: Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO

Respecto a Lüsou Activewear expresa que esta marca, con poco más de un año, nace de una búsqueda personal, ya que desde niña el deporte ha sido parte de su vida. Durante 12 años trabajó en la industria de la moda y el retail, lo que le permitió entender el producto, el diseño y el comportamiento del consumidor para crear algo que uniera sus dos pasiones: el movimiento y la transformación. Lüsou Activewear habla de hábitos conscientes, de romper creencias limitantes y de vestir como la mujer que se quiere llegar a ser. Su objetivo es construir una comunidad de mujeres que se reconozcan poderosas, disciplinadas y conscientes, así como consolidar la marca con una estructura sólida, expansión estratégica y propuestas que integren moda, bienestar y desarrollo personal.

Su sueño profesional “es impactar vidas y crear un legado”, a través de “construir proyectos que generen oportunidades reales, que formen líderes con valores y que impacten positivamente a las familias que forman parte de ellos”.

Andrea Romo para la edición: Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Su mensaje para las mujeres en este Día Internacional de la Mujer es que “confíen en su voz interior, incluso cuando el camino no sea claro. Ser mujer es habitar muchas versiones de nosotras mismas: fuertes y sensibles, estratégicas e intuitivas, firmes y compasivas. No tenemos que elegir una sola forma de liderar o de vivir; nuestra grandeza está en integrar todo lo que somos”.

Andrea Romo

Instagram: @aniierom

JG