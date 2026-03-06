Desde un lugar auténtico, la creación de contenido se ha convertido para Sofía Lascurain en un espacio para compartir ideas, emociones y reflexiones. A través de My Philosophie, su blog, y de su newsletter en Substack, ha construido una voz cercana y personal, en la que las historias de vida, los procesos de cambio y la intuición ocupan un lugar central.

Sofía Lascurain, el arte de ser ella misma. GENTE BIEN JALISCO/ Claudio Jimeno

Actualmente, Sofía se dedica a la creación de contenido y a escribir su newsletter con historias y reflexiones sobre su vida. Lo que más inspira a Sofía en su labor es ver cómo otras mujeres encuentran en ella un impulso para ser más ellas mismas o para atreverse a seguir sus sueños. Saber que compartir su proceso, sus ideas o incluso sus miedos puede hacer que alguien más se sienta acompañada, con mayor confianza o con más libertad para construir su propia vida, es lo que da sentido a todo lo que hace.

Admite que admira profundamente a las mujeres que se atreven a ser ellas mismas, incluso cuando eso implica ir en contra de las expectativas o del “deber ser”. También reconoce una admiración especial por su mamá, quien le enseñó con el ejemplo la importancia de creer en sí misma y de construir una vida que no tiene que ser perfecta, sino honesta.

Para Sofía, la clave en su camino ha sido hacer las cosas desde el corazón, con pasión y procurando ser lo más fiel a sí misma, ha marcado su manera de trabajar y de crear.

Hoy, en medio de una etapa de transformación personal y creativa, Sofía reafirma que no es necesario tener todo resuelto para empezar; a veces, lo más valiente es confiar en una misma y seguir la intuición.

