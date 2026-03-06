Con una licenciatura en Mercadotecnia y una maestría en Administración de Negocios y Planeación Estratégica, Ezbaide Paulina Baruqui Villaseñor es la actual presidenta de Grupo OZ, cargo que desempeña desde hace tres años, pero con una experiencia en el grupo de más de 15 años.

A lo largo de tres años su evolución ha sido profunda, ya que ha escuchado más su intuición y está consciente de que sus decisiones son propias, además de estar rodeada de personas que también la escuchan y aportan un consejo. Y comenta, que “es como tener ese respaldo que siempre me daba mi papá (q.e.p.d.), tener con quién rebotarlo facilitaba a veces las cosas”.

Ahora, las decisiones son suyas, y enfatiza “tengo un respaldo histórico de valores que me sostienen y eso nunca va a cambiar”. Un cambio relevante en los últimos dos años ha sido transitar de una operación mucho más cercana hacia un liderazgo estratégico, enfocado a una visión de 2030 en crear una cultura organizacional de excelencia con un fuerte sentido de pertenencia así como institucionalizar al grupo.

Su siguiente reto es consolidar el crecimiento sostenible de Grupo OZ en la parte automotriz fortaleciendo el equipo de trabajo, invertir en la experiencia del cliente con la mentalidad de mejora continua, mientras que en la parte financiera es consolidar el leasing de vehículos, el nuevo proyecto que tiene un año con OZ Leasing para dar soluciones de movilidad a sus clientes. Y en un futuro incursionar en los proyectos inmobiliarios.

Sobre cómo ha logrado compaginar su vida profesional con su vida personal, explica que cuando le estás dedicando tiempo al trabajo, no se lo dedicas a tu familia y viceversa. “Entonces la forma que lo he tratado de hacer, y digo tratado, porque todos los días es una lucha interna de ver cómo hacerlo mejor, es tener una red de apoyo que te lo permita. Tengo una extraordinaria pareja que lo comprende, me ayuda y nos apoyamos mutuamente. Pero creo que importan más la intención que el tiempo, o sea, si estoy en la empresa le dedicó mi atención y enfoque en ese momento, si estoy con mi familia trato de que sea un tiempo de intención y calidad”.

Entre sus próximos planes está abrir en el siguiente trimestre una nueva agencia de Grupo OZ, que es OZ Toyota Aviación, que complementa el portafolio de las agencias OZ Toyota Country y OZ Toyota Acueducto en Guadalajara, así como OZ Toyota Colima, OZ Toyota Manzanillo, OZ Toyota Cd. Guzmán y OZ Toyota Tepatitlán en esas regiones del país. Resalta que es importante en el ámbito profesional rodearse de las personas adecuadas “porque hacen la diferencia entre poder lograr los objetivos y las metas que se plantean como organización para también disfrutar el camino para llegar ahí.

Creo que la gente con la que haces los proyectos son la diferencia entre hacer las cosas desde un lugar de disfrute o un lugar de obligación”. Exalta a las mujeres a “que no necesitan permiso ni validación de nadie para poder empezar lo que sea que quieran. No esperen permiso, actúen, prepárense, tomen la palabra, hablen con fuerza y claridad sobre los proyectos que les apasionan y quieren emprender”.

Finaliza diciéndoles que “no minimicen su ambición y que no pidan disculpas por su inteligencia, por querer seguir sus sueños, síganlos para que no tengan que sacrificar nunca su esencia para poder encajar. Y por último, comprender que el liderazgo no es algo que se demuestre, es algo que se construye y esa seguridad que buscamos nace cuando tus decisiones están alineadas con tus valores”.

EZBAIDE BARUQUI

