Con una licenciatura en Administración Financiera por el ITESO y un MBA por el IPADE, Karen Julieta Correa es bróker, tiene una empresa inmobiliaria -Century 21 Correa Realtors-, y es ex presidenta de AMPI Guadalajara.

Su interés en el sector inmobiliario viene de familia, la cual empezó con una franquicia hace 30 años, por lo que desde niña acompañaba a su mamá a los open house, a los recorridos, visitar clientes, entre otras actividades.

Antes de dedicarse de lleno a este rubro, trabajaba por temporadas con su familia, trabajó en el sector financiero bursátil en dos casas de bolsa durante ocho años, pero después su familia la invitó a trabajar con ellos y tiene de lleno en el mundo inmobiliario alrededor de 10 años.

De esta manera, se dio cuenta que hay pocas barreras de entrada y pocas mujeres al mando, por lo que decide entrar al Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) como socia, porque su padre fue el socio titular de AMPI Guadalajara.

Su objetivo ha sido elevar el estándar de la profesión, por lo que ella necesitaba estar en posiciones de liderazgo para poder hacer esa transformación.

Karen Julieta para la edición: Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de marzo 2026

En 2019 la invitan a ser parte del consejo y se dio cuenta que era una de las formas para contribuir a elevar el nivel de la profesionalización, posteriormente asumió la vicepresidencia y recientemente terminó su gestión como presidenta, logrando el propósito, aunque aún hace falta ir por más.

Actualmente ya existen muchas acreditaciones como la estatal, por lo que para ella su gestión ha significado lograr contribuir al desarrollo de las personas en este rubro.

Hoy en día, Karen Julieta Correa dirige su oficina, está a cargo de llevar el negocio, de poner la estrategia y desarrollar un equipo de alto desempeño, entre muchas más.

Su siguiente proyecto está relacionado con la educación de profesionales, y considera que la clave para una carrera en este ámbito es con la voluntad, “las ganas de hacer lo correcto, de contribuir a través del tra bajo, si vas empezando que sea en una empresa donde te puedan dar ese respaldo que tú no tienes”.

Agrega que “más mujeres se den cuenta que tenemos mucho talento y hay que seguir buscando posiciones de liderazgo”.

Y expresa un mensaje de aliento por el Día Internacional de la Mujer e invita a las mujeres a que confíen en ellas mismas, que crean en las posibilidades, “porque muchas veces creemos que no tenemos la posibilidad o ni si quiera se nos ocurre. Hay muchas mujeres que están dispuestas a hacer comunidad y construir sororidad para que se puedan desarrollar.

Busquen a esas mujeres que están al frente ahora de negocios, que a lo mejor les inspiren, para que se abran más puertas. Sean valientes”.

Karen Julieta

Facebook: Karen Correa KJ Realtors

Instagram: @karenjulieta_realestate @c21correarealtors

JG