Sofía Basave Camarena es PR de Nice de México, donde desarrolla estrategias de comunicación, relaciones con medios, líderes de opinión e influencers, activaciones y experiencias de marca para fortalecer su posiciona miento en México y EUA.

Su inspiración es crear conexio nes que generen impacto. Saber que una estrategia bien ejecutada puede abrir oportunidades y fortalecer la confianza de otras personas le da un propósito a su trabajo.

Sofía Basave, brilla en las relaciones públicas y la comunicación. GENTE BIEN JALISCO/ Claudio Jimeno

La comunicación, cuando es auténtica, tiene el poder de impulsar historias de éxito y transformar oportunidades en crecimiento real. Admira a Carine Roitfeld porque combina crea tividad, visión y relaciones auténticas, mostrando que en relaciones públicas lo más valioso es la conexión genuina y la autenticidad. Para Sofía, la constancia, la visión y la autenticidad son la clave del éxito.

Asegura que en Relaciones Públicas, las conexiones lo son todo; cuando se trabaja desde la confianza y la coherencia, los resultados se construyen de manera natural y sostenible. “ El verdadero impacto no se mide solo en logros, sino en cómo construyes tu camino. La elegancia más poderosa siempre será la seguridad en ti misma”. Su mensaje a las mujeres es que no minimicemos nuestro talento. “Cuando una mujer cree en su ca pacidad y trabaja con disciplina, transforma su his toria y también inspira a muchas más a hacerlo”.

