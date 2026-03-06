Paula Arce Guerrero convierte cada celebración en una experiencia pensada al detalle.

Mercadóloga de formación y mente creativa detrás de BBO Hospi tality Group, hoy lider proyectos que han marcado pauta en el catering tapatío como Botanee y Blanche, y recientemente da un paso más con Otto Rest, su primer restaurante, abierto hace apenas unos meses junto a su esposo.

Un sueño compartido que comienzó su atención en turno matutino y que próximamente se ampliará al horario nocturno con un concepto neoyorquino que promete sorprender. Si algo define la esencia de Paula y sus marcas es: intención, excelencia y detalle. No es casualidad.

Paula Arce Guerrero, experiencias culinarias para celebrar. GENTE BIEN JALISCO/ Claudio Jimeno

Desde niña jugaba a tener su propio restaurante: tomaba ingredientes de la despensa, montaba pequeños platillos y se los “vendía” a sus papás. Creció observando mesas bien puestas, flores, vajillas y mujeres creando atmósferas memorables.

Supo entonces que ese sería su camino, incluso si nadie le pagara por hacerlo. Y es que emprender en el mundo culinario implica celebrar cuando otros descansan.

El reto, confiesa Paula, es equilibrar la vida personal con una industria que vive de fines de semana y fechas especiales. Con el tiempo ha entendido que su papel como mujer y su vocación no compiten: se complementan. Su trabajo es una extensión de su casa, de su sensibilidad y de quién es. La inspiran la naturaleza, la música clásica y la belleza en lo cotidiano. Su mensaje es claro: nunca es tarde para hacer lo que apasiona, y vivir bajo tus propias reglas es el verdadero lujo.

"Empecemos a vivir bajo nuestras propias expectativas, es liberador cuando te decides hacer algo que te apasiona, porque las únicas reglas que sigues, son las tuyas”.

