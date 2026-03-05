Sandy Núñez es cosmetóloga y cosmiatra, cuenta con un máster en estetocosmetología y masofilaxia, es licenciada en Cultura Física y Deporte, además de empresaria y mamá.

Es fundadora de Grandiosa Spa by Sandy Núñez, un espacio dedicado al cuidado integral de la piel y el bienestar femenino. Al respecto, comenta que se especializa en tratamientos faciales avanzados, depilación láser y protocolos corporales, pero sobre todo se dedica a educar. Agrega que en su spa viven bajo una filosofía clara: “No es por vanidad, es por salud”, porque la piel es un órgano y, como cualquier otro, necesita atención, prevención y profesionalismo.

Su sueño profesional es transformar la manera en que las mujeres entienden el cuidado de su piel. Educar es uno de sus mayores retos, porque muchas veces se desconoce que la piel necesita preparación y constancia, no soluciones rápidas. Menciona que vivimos en una cultura que busca lo inmediato —como los inyectables— sin haber construido primero una base saludable. “Yo sueño con que más mujeres comprendan el poder del cuidado preventivo”.

Sandy Núñez para la edición: Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO / T. Martínez

También sueña con cambiar la creencia de que cuidarse es un lujo o un acto egoísta, cuando en realidad, si una mujer está bien, todo a su alrededor mejora. Resalta que le mueve profundamente compartir el conocimiento: “Me encantaría seguir formando a colegas y a nuevas generaciones que están iniciando en este maravilloso mundo de la cosmetología. Enseñarles a trabajar con ética, preparación y conciencia, para que juntas podamos impactar a más mujeres”.

Enfatiza que eligió educar antes que vender rápido, “elegí prevención antes que tendencia, y elegí creer que cada mujer merece sentirse grandiosa, empezando por su salud”.

“El éxito no es perfecto, ni inmediato. Está hecho de disciplina, educación constante y valentía para ir contra la corriente”

Un gran reto para ella es romper con la creencia de que el cuidado personal es superficial, defender que cuidar la piel no es un capricho, sino salud física y emocional. Y como empresaria, aprender a equilibrar sus roles sin dejar de crecer: ser mamá, líder, emprendedora y mujer sin apagar sus sueños.

En este Día Internacional de la Mujer dedica un mensaje a todas las mujeres: “Invertir en ti no es egoísmo, cuidarte no es vanidad y tu bienestar no debe estar al final de la lista”. Cuando una mujer se siente bien en su propia piel, cambia su postura, su energía y su impacto en el mundo.

Sandy Núñez

Instagram: @grandiosaspa

Tik Tok: grandiosaspagdl

